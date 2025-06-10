鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-10 21:40

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美股主要指數周二 (10 日) 平盤波動，投資人靜待美中貿易談判的進展，市場情緒謹慎。美國公債殖利率在 580 億美元公債標售前下滑，市場密切關注川普政府關稅政策變動對全球供應鏈的影響。

〈美股早盤〉美中貿易談判續開市場情緒謹慎 主要指數平盤波動(圖：REUTERS/TPG)

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美國與中國在倫敦的貿易談判持續進行，投資人對於雙方能否達成具體進展抱持審慎期待，美股期貨小幅走高。標普 500 指數期貨上漲 0.1%，歐洲股市則持平。英國富時 100 指數有望創下 3 月以來收盤新高。美國公債殖利率下跌，美國財政部將發行 580 億美元的三年期公債。美國 10 年期公債殖利率下跌 3 個基點至 4.45%，美元則幾乎持平。

雖然周一的美中談判並未達成突破，但美國官員對緩解科技產品及稀土出貨爭端仍抱持樂觀態度。隨著周三 (11 日) 即將公布的美國重要通膨數據，投資人也在觀望新的驅動因素。近期股市自 4 月低點反彈至接近歷史高位，市場情緒有所回暖。

滙豐控股全球股票策略師 Alastair Pinder 指出：「我們認為，股市的阻力最小路徑仍是向上，美股仍有落後補漲的空間。」

美中代表團陸續抵達倫敦蘭卡斯特宮展開第二天談判。美國商務部長盧特尼克表示，會談「進展順利」，預計「今天也會持續一整天」。

另一方面，巴克萊及摩根大通等機構分析師認為，美股後市仍有上漲空間，特別是隨著機構投資人逐步放棄觀望態度，轉向加碼股票部位。花旗集團策略師則提到，由於市場對貿易前景樂觀，科技股吸引大量做多資金。

花旗的 Chris Montagu 團隊指出：「資金流向目前幾乎一面倒，主要集中在大型股的風險部位上。儘管關稅政策仍是市場關切，但投資人同時也在評估整體宏觀經濟局勢。」

富時 100 指數收盤突破前高，市場對英國經濟前景及貿易緊張情勢緩和感到振奮。英國也成為川普 4 月 2 日宣布加徵關稅後，首個與美國達成貿易協議的國家。市場同時押注英國央行今年將再降息兩次。

中國市場方面，投資人密切關注美中談判的最新進展，港股國企指數盤中一度下跌近 1%，隨後收復大部分跌幅。

ING 銀行外匯策略主管 Chris Turner 表示，市場將密切關注周二的三年期公債標售，以判斷外資是否減持美國資產。他補充指出：「關注的焦點將是間接投標比率，以及整體的標售結果。若標售不佳，可能再度引發美元走弱的討論。」

截至台北時間周二（10 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.20%，至每股 142.34 美元

根據《路透》報導，輝達 (Nvidia) 與 (Hewlett Packard Enterprise)(HPE-US) 周二宣布，將與德國萊布尼茨超級計算中心 (Leibniz Supercomputing Centre) 合作，共同建造一台新一代超級電腦，命名為「Blue Lion」。該系統預計於 2027 年初向科學家開放，將採用輝達最新的「Vera Rubin」晶片。

Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 0.67%，至每股 698.69 美元

《彭博》周二援引知情人士消息報導，Meta Platforms 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 對於公司在人工智慧 (AI) 領域的進展感到不滿意，正親自招募專家組建一支「超級智慧」團隊，目標瞄準人工通用智慧(AGI)，並挑戰 Google(GOOGL-US)、OpenAI 等競爭對手。

IBM(IBM-US) 早盤股價上漲 1.50%，至每股 276.18 美元

IBM 周二宣布正在研發全球首台能夠零錯誤運作的大規模量子電腦。這台名為 Starling 的量子電腦預計將於 2029 年推出。IBM 在公告中表示，這台量子電腦將部署在 IBM 位於紐約州北部的全新量子資料中心，預計將比目前的量子電腦多執行 2 萬次運算。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 NFIB 小型企業信心指數報 98.8，預期 95.9，前值 95.8

華爾街分析：

巴克萊和摩根大通等公司的分析師認為美國股市還有進一步上漲的空間，部分原因是他們預期機構投資者將放棄謹慎的立場並增加對股票的投資。

巴克萊銀行全球股票戰術策略主管 Alexander Altmann 表示，他的團隊將在未來幾週內保持對美股的看多立場，並稱部位和情緒都「過低」。