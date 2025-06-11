鉅亨網編譯段智恆 2025-06-11 00:30

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《華爾街日報》(WSJ)周二 (10 日) 報導，穆迪 (Moody’s Ratings) 最新警告指出，華爾街加速將私募股權與私募債券基金推向個人投資者，恐引發金融市場過熱，甚至對整體金融系統構成威脅。隨著傳統機構投資者 (如退休基金、捐贈基金) 募資放緩，許多私人基金經理人正積極吸引散戶資金。

穆迪示警：散戶湧入私募基金 恐衝擊金融市場穩定(圖：REUTERS/TPG)

根據《華爾街日報》率先披露的穆迪報告，向散戶銷售私人資產基金將為業者帶來「聲譽風險、監管審查及更高成本」。穆迪分析師更指出，如果市場成長超過業界對複雜產品的管理能力，「將可能產生系統性後果」。

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投資人流動性風險上升

穆迪分析師表示，經濟衰退時，散戶投資人往往傾向出售投資、持有現金以應付資金需求，但對於持有私募基金的投資人而言，這樣的操作難度較高。由於私募基金多設有贖回限制，可能無法快速變現，造成投資人資金調度壓力。

此外，目前市場由少數大型私募基金業者主導，這些基金經理人常同時參與彼此的投資案，導致投資組合高度重疊，削弱散戶分散風險的能力。「這種相互關聯性可能放大系統性脆弱性」，報告指出。

穆迪也警示，有些資產可能是機構投資者拋售後的「剩餘投資」，再被導入散戶基金中，這對產品的透明度與投資人保障也埋下疑慮。

業者面臨更高的監管挑戰

相較於機構型基金可依市場機會分批調度資金，散戶基金必須迅速投入資金以避免現金部位過高影響報酬，這可能誘使部分基金經理人降低信用審查標準或追求風險更高的投資標的。

隨著散戶需求升溫，部分基金業者也開始將私募投資與上市股票、債券產品結合，以利在投資人急需資金時變現。此舉雖增加了流動性，但同時削弱了私募市場的「流動性溢酬」，即投資人因資產較難交易而要求的額外報酬。

穆迪分析師指出，若私人市場出現持續的困境，導致散戶投資人損失慘重，社會輿論的反彈恐加劇基金經理人的監管壓力。

華爾街與大型機構加快合作腳步

近來，華爾街與私人基金業者間的合作關係日益密切。例如，State Street 與 Apollo 攜手推出兩檔 ETF 及一檔目標日期型退休基金；貝萊德 (BLK-US) 更斥資 270 億美元收購私募基金管理公司及數據供應商 Preqin。Vanguard 則與 Blackstone 合作銷售一檔結合私募與公募投資的間歇式基金。Capital Group 則與 KKR 聯手，鎖定類似產品。

穆迪表示，雖然這些新產品的設計兼顧了流動性與資產配置，但投資人仍須審慎評估自身需求，並透過理財顧問或財富管理機構確認投資金額適中且產品符合個人風險承受度。