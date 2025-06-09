鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-09 21:38

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美股主要指數周一 (9 日) 漲跌互現，標普 500 指數逼近歷史新高，投資人正密切留意美中在倫敦展開的新一輪貿易談判，尋找緊張局勢可能降溫的跡象。儘管股市、債市及美元盤中波動有限，但市場情緒依舊受制於全球最大兩個經濟體的談判進展與潛在風險，投資人屏息以待本周接連公布的經濟數據及政策訊號，尋找更多方向。

〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人聚焦美中談判與經濟數據(圖：REUTERS/TPG)

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美股期貨周一延續漲勢，投資人持續關注美中兩國在倫敦進行的貿易談判，期望兩大經濟體之間的緊張局勢能有所緩解。標普 500 指數期貨上漲 0.2%，該指數上周突破 6,000 點大關，創下 2 月以來新高。港股中的中概股進入技術性牛市，新興市場股票指數則有望創下逾三年來最高收盤價。不過，歐洲股市下跌 0.3%。

芝加哥 Karobaar Capital 的投資長 Haris Khurshid 指出：「資金正逐步回流風險資產，但投資人信心依然脆弱，這不是一個可以毫無保留追價的行情，最好搭配避險部位。」

特斯拉 (TSLA-US) 股價在盤前交易下跌 1.6%，Baird 將其評等下調至「中性」，理由是執行長馬斯克與川普之間的爭執，讓這家電動車製造商增添不確定性。華納兄弟探索公司則因計畫分拆為兩家上市公司，股價盤前上漲超過 8%。

美元兌主要貨幣下跌 0.1%，美債殖利率多數小幅下滑，10 年期公債殖利率報 4.50%。

在全球投資人對長期國債需求持續謹慎之際，本周四 (12 日) 美國將舉行 220 億美元的 30 年期公債標售，預料將成為華爾街關注的焦點之一。

此外，市場也將聚焦本周三 (11 日) 公布的美國 5 月通膨數據。根據《彭博》調查，企業可能逐步將進口關稅轉嫁至消費者，5 月的通膨增速料將略微加快。

貝萊德 iShares 固定收益產品策略主管 Vasiliki Pachatouridi 表示：「5 月 30 年期殖利率突破 5% 後，我們看到買盤逢低進場。我們對長端債券部位仍持低配立場，但部分投資人認為美債在某個價格區間內仍具投資價值。」

《彭博市場即時》宏觀策略師 Cameron Crise 則分析：「對債券投資人來說，前景可能沒那麼樂觀，因為本周市場還要消化更多美國公債供給，而 5% 的殖利率轉折點依舊近在眼前，特別是長端債券壓力不小。」

截至台北時間周一（9 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 1.71%，至每股 144.14 美元

晶片大廠輝達執行長黃仁勳周一大讚英國正處於「金髮女孩時刻」(Goldilocks)，是發展人工智慧 (AI) 產業的絕佳時機，並承諾將大舉投資當地的 AI 基礎建設，凸顯英國有潛力成為全球 AI 樞紐的野心。他表示：「英國正處於一個金髮女孩時刻。」他解釋，英國不僅擁有強大的 AI 研發能量，還坐擁 DeepMind、Wayve、Synthesia 及 ElevenLabs 等具國際競爭力的新創公司。

華納兄弟探索公司 (WBD-US) 早盤股價上漲 9.52%，至每股 10.76 美元

華納兄弟探索公司 (Warner Bros. Discovery) 周一宣布，計劃最慢在 2026 年中前分拆為兩家獨立上市公司，為媒體業在串流時代的競爭激烈下，再添一樁重大重組案。消息傳出後，華納兄弟探索周一盤前股價大漲 10.29%，每股暫報 10.83 美元，顯示市場對分拆計畫的初步正面反應。

高通 (QCOM-US) 早盤股價上漲 1.98%，至每股 152.20 美元

高通同意以約 24 億美元現金收購倫敦上市的半導體公司 Alphawave IP Group Plc，以擴展其人工智慧技術。兩家公司周一發表聲明表示，該報價相當於 Alphawave 每股約 183 便士。這比 3 月 31 日 Alphawave 和高通披露談判前的最後一個交易日股價溢價 96%。該交易仍需獲得監管機構和股東批准，預計將於 2026 年第一季完成。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根士丹利策略師威爾森 表示，美國企業獲利前景的大幅改善，顯示標普 500 指數年底前將表現良好。他重申 12 個月目標價 6,500 點，相當於較當前水準再上漲約 8%。他去年年中放棄長期看空的立場。

威爾遜在報告中寫道：「我們堅信 4 月的大幅下跌代表一輪更長時間回跌的結束，這波回跌始於一年前獲利修正幅度變化率達到峰值的時期。」各家分析師調升評級「讓我們對美股 12 個月前景保持樂觀」。

與此同時，高盛策略師柯斯汀表示，近期市場走勢顯示，投資人將樂觀的成長前景納入投資考量，經濟敏感型類股的表現優於更安全的防禦性類股。