紐約Fed調查：川普關稅軟化 美國通膨預期顯著降溫

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-09 23:43

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據《CNBC》報導，紐約聯邦準備銀行 (New York Fed) 周一 (9 日) 公布的最新調查顯示，美國消費者對通膨的擔憂在 5 月有所減輕，主因係美國總統川普暫緩實施更嚴峻的關稅措施。這項趨勢也反映在各項通膨預期數據的下降，以及消費者對就業和金融市場信心的提升。

美國經濟展現韌性，通膨擔憂降溫，消費者信心回升。 (圖:Shutterstock)

紐約聯邦準備銀行的「消費者預期調查」顯示，美國民眾對未來一年的通膨預期大下降至 3.2%，較 4 月份減少了 0.4 個百分點；對未來三年的通膨預期也下降了 0.2 個百分點至 3%；而未來五年的預期則從 2.7% 小幅下滑至 2.6%。

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儘管這三項數據仍高於聯準會設定的 2% 年度通膨目標，但已顯示出明顯的進展，並扭轉了先前因川普對關稅議題頻頻放話而引發的擔憂情緒。

通膨壓力緩解 聯準會官員樂觀看待

川普最初曾揚言對所有美國進口商品徵收 10% 的普遍關稅，並對數十個國家實施所謂的「對等關稅」。但他很快便暫緩了這些措施，敦促各國在 90 天期限內與美國完成貿易相關談判。

相較於密西根大學和美國經濟評議會 (The Conference Board) 公布數據等調查，紐約聯邦準備銀行的調查數據波動性較小。這次的結果對白宮來說是個好消息，因為政府官員正努力平息外界對關稅可能引發通膨的擔憂。

白宮國家經濟委員會主任凱文 · 哈塞特（Kevin Hassett）周一上午在《CNBC》節目上表示：「無論從哪個通膨衡量指標來看，通膨降幅都創下四年多來的最大紀錄。儘管關稅收入持續增加，但通膨卻在下降，這與其他人所說的故事相悖，卻與我們一直以來的說法非常一致。」

核心 PCE 年增幅創四年新低 消費者信心同步提升

聯準會偏好的通膨衡量指標，個人消費支出物價指數 (PCE) 在 4 月份為 2.1%，若排除波動較大的食品和能源價格，核心 PCE 則為 2.5%，創下逾 4 年來最低年增幅。聯準會官員認為這項指標更能反映長期趨勢，部分官員認為當前數據顯示，短期內價格壓力仍可控，不用急於調整利率。

紐約聯邦準備銀行的調查顯示，民眾對大多數商品和服務的價格預期均有所下降。但受訪者預期未來一年食品價格將上漲 5.5%，較 5 月份增加了 0.4 個百分點，創下 2023 年 10 月以來的新高。

另一方面，民眾預期汽油價格漲幅將放緩至 2.7%，下降了 0.8 個百分點。此外，醫療保健、大學學費和租金上漲的預期也呈現月度下降。

此次調查也顯示就業市場出現積極變化，預期未來 12 個月內將失業的人數比例下降了 0.5 個百分點至 14.8%。其他領域也呈現樂觀趨勢：預期未來三個月無法支付最低債務的機率下降了 0.5 個百分點至 13.4%，為今年 1 月以來的最低點。