鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-09 19:50

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晶片大廠輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周一 (9 日) 大讚英國正處於「金髮女孩時刻」(Goldilocks)，是發展人工智慧 (AI) 產業的絕佳時機，並承諾將大舉投資當地的 AI 基礎建設，凸顯英國有潛力成為全球 AI 樞紐的野心。

輝達看好英國AI發展 黃仁勳承諾加碼布局(圖：REUTERS/TPG)

黃仁勳在倫敦科技周 (London Tech Week) 與英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 及投資部長 Poppy Gustafsson 同台時表示：「英國正處於一個金髮女孩時刻。」他解釋，英國不僅擁有強大的 AI 研發能量，還坐擁 DeepMind、Wayve、Synthesia 及 ElevenLabs 等具國際競爭力的新創公司。

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黃仁勳表示：「你們不能沒有電腦就做機器學習，所以能在英國建置 AI 超級電腦，將吸引更多新創公司進駐投資。」「這裡真是個不可思議的投資地點，我決定投資英國。」

不過，他也指出，英國雖然坐擁全球最大型的 AI 社群，卻缺乏本土 AI 運算基礎設施。他認為，要發揮 AI 潛力，除了人才與新創公司外，還需要更多的資料中心、電力及基礎建設來支撐運算需求。

英國政府加碼基礎建設 攜手共推 AI 產業

英國政府近期積極推動 AI 產業發展。首相施凱爾宣布，將投入額外的 10 億英鎊 (約 14 億美元)，到 2030 年讓英國運算能力提升 20 倍，並放寬資料中心開發限制。與此同時，政府也宣布與輝達合作，協助培訓更多 AI 人才並擴大研究領域。

輝達同時宣布，雲端服務商 Nscale 與 Nebius 已承諾在英國部署數千枚輝達最新的 Blackwell 圖形處理器 (GPU)，支援 AI 超級電腦建置。英國金融行為監管局(FCA) 也宣布設立「AI 監理沙盒」，讓金融機構可運用輝達技術測試 AI 產品。

黃仁勳指出，AI 不僅是一項技術，更是一種基礎建設，因為它會同時影響所有產業。他形容 AI 就如同當年的電力一樣，對每個產業都有深遠的改變。

英國希望藉由輝達的技術與資源，加速 AI 生態系發展。創投公司 Liquidity 也計畫將歐洲總部設在倫敦，並承諾未來 5 年投資 15 億英鎊於當地企業。