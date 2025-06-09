鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-09 20:10

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華納兄弟探索公司 (Warner Bros. Discovery) 周一 (9 日) 宣布，計劃最慢在 2026 年中前分拆為兩家獨立上市公司，為媒體業在串流時代的競爭激烈下，再添一樁重大重組案。消息傳出後，華納兄弟探索 (WBD-US) 周一盤前股價大漲 10.29%，每股暫報 10.83 美元，顯示市場對分拆計畫的初步正面反應。

華納兄弟探索宣布分拆計畫 兩家公司迎戰串流時代(圖：REUTERS/TPG)

根據華納兄弟探索公司的規劃，公司將分拆成「串流與影業公司」及「全球網路公司」兩大業務體系。前者將涵蓋華納兄弟影業及串流平台 HBO Max 等業務，由現任執行長札斯拉夫 (David Zaslav) 繼續掌舵；後者則將整合《CNN》、

《TNT Sports》及《Discovery》頻道等有線電視頻道資產，交由現任財務長維登費爾斯 (Gunnar Wiedenfels) 領軍。

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札斯拉夫在聲明中指出：「未來作為兩家獨立且優化的公司運營，我們將賦予這些具代表性的品牌更明確的焦點與策略彈性，以便在瞬息萬變的媒體市場中更具競爭力。」

華納兄弟探索公司早在去年 12 月就宣布內部重組，被外界解讀為可能分拆的前兆。此舉也呼應了近期同業的布局動向，例如康卡斯特 (Comcast)(CMCSA-US) 也正將旗下包括《MSNBC》及《CNBC》等有線頻道資產，分拆為新公司 Versant。

媒體業正面臨劇烈變革，消費者大規模轉向串流服務，導致有線電視訂閱數持續下滑。業界人士稱這波趨勢是「全面性干擾」，迫使各大媒體巨擘調整業務架構，專注製作更多熱門影視內容、提升串流平台的盈利能力。