鉅亨網編譯段智恆 2025-06-09 19:26

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《路透》周一 (9 日) 援引知情人士消息報導，時尚零售商 Shein 與合作夥伴印度大型連鎖零售商 Reliance Retail 正加速擴大印度供應鏈，計劃最快六個月至一年內，開始將印度製造的 Shein 品牌服飾銷往海外市場。兩位知情人士透露，雙方目標在一年內將印度供應商數量從 150 家增加到 1,000 家，以因應中美貿易戰引發的供應鏈重組需求。

Shein與Reliance計劃「印度製造」 快時尚戰略再進化(圖：REUTERS/TPG)

擴大印度供應鏈 Shein 全球布局新據點

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知情人士指出，Shein 與 Reliance 的合作早在美國對中國進口商品加徵關稅之前就開始洽談，目的是分散供應風險。Shein 在聲明中表示，與 Reliance 的合作目前僅限於品牌授權於印度市場，並未涉及出口業務。然而，印度商工部長 Piyush Goyal 去年底向國會表示，Shein-Reliance 的合作旨在打造 Shein 品牌服飾的印度供應鏈，供應國內外市場。

Shein 自 2018 年進入印度市場，但 2020 年因中印邊境緊張關係而遭印度政府封禁。直到今年 2 月，Shein 與 Reliance Retail 簽署品牌授權協議，以「SheinIndia.in」重返印度市場，販售印度本地製造的服飾。相較之下，Shein 全球其他網站主要銷售來自中國的產品。

打造柔性製造模式 挑戰全球快時尚霸主

Reliance 目前已簽約 150 家印度成衣廠，並正與 400 家洽談合作，目標是在一年內擴增至 1,000 家供應商。Shein 計劃先將印度製服飾上架至美國與英國網站，但具體時程仍視供應鏈進展而定。

Shein 年營收超過 300 億美元，主要依賴低價策略與數位行銷。印度市場的布局，正是因應中美貿易衝突下的多元供應鏈需求。根據 Sensor Tower 數據，Shein India 應用程式自上線以來，累計下載量已達 270 萬次，月增率達 120%，首四個月上架款式達到 12,000 件，雖然仍遠低於美國市場的 60 萬件。

「即需即造」生產模式

Reliance 正在學習 Shein 的「即需即造」生產模式，初期每款式僅生產 100 件，若銷售良好再放大生產規模。Reliance 執行長 Manish Aziz 近日在 LinkedIn 發文指出，Shein 的數據驅動設計及數位行銷堪稱「驚人」，並稱 Reliance 團隊已赴中國學習 Shein 的供應鏈管理與營運模式。