鉅亨網編譯段智恆 2025-06-09 21:00

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美國與中國周一 (9 日) 在倫敦重啟貿易談判，外界解讀這場會議旨在推動美方放寬對中出口限制，換取北京釋放稀土出口許可的保證。

美中倫敦談判登場 拚解凍稀土與關稅爭端(圖：REUTERS/TPG)

美方代表包括財政部長貝森特 (Scott Bessent)、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick) 與美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)，將與中國副總理何立峰率領的代表團會晤。會議於當地時間周一下午一點展開，預計將持續到英國時間晚上，甚至可能延續到周二(10 日)。

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白宮國家經濟委員會主席哈塞特 (Kevin Hassett) 對《CNBC》表示，若雙方在倫敦達成共識，美方有望放寬出口管制，而中國也將加快稀土出口的核發流程。他說：「這是美方迄今最明確的釋放善意的訊號。」

自上月日內瓦會談以來，這是兩國代表的首次會晤。當時雙方同意暫時降低部分關稅 90 天，以爭取更多時間解決長期以來的貿易失衡問題。川普政府一直指責中國在貿易上採取不公平的做法。

然而，日內瓦會後，北京稀土出口許可流程的混亂、美方對先進技術出口的管制，以及近期對中國留學生簽證的嚴格審查，都突顯了美中談判的複雜性。大西洋理事會國際經濟部門主席李浦斯基 (Josh Lipsky) 指出：「雙方在日內瓦會後留了太多模糊空間。美中現在只是想回到瑞士的起點，並在紙面上寫下更多明確規範，以便清楚知道什麼可以出口、什麼不行。」

上周，川普總統與中國國家主席習近平的一通電話似乎也替談判帶來新動能，讓雙方都期望在倫敦會議上取得具體成果。

盧特尼克的出席格外引人注目，因為他主管的正是高階技術出口的管制項目，顯示川普政府或許願意考慮鬆綁對中國先進技術出口的限制，涉及晶片、噴射引擎零組件等，攸關中國長期經濟成長的核心產業。

川普今年對中國商品加徵關稅，引發北京報復，也讓兩國經濟都感受到衝擊。美方數據顯示，就業市場在 5 月呈現放緩趨勢，前幾個月的數據亦被下修，反映企業對經濟前景態度審慎。美國製造商尤其在中西部地區，因為關稅不確定性與政策變化，投資與生產計畫都受到影響。