美財長：川普關稅意在逼談 歐盟提案誠意不足

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-23 23:46

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美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周五 (23 日) 接受《福斯新聞》(Fox News) 專訪時表示，總統川普對歐盟提出 50% 關稅威脅，是希望能「給歐盟施加壓力」，促使布魯塞爾在與華府的貿易談判中拿出更具誠意與品質的提案。他指出，目前美方與包括印度及部分亞洲國家在內的多個貿易夥伴已就新協議展開具體對話，唯獨歐盟在談判進展上明顯落後。

川普當天稍早宣布，若歐盟無法在 6 月 1 日前提出具建設性的貿易條件，他將建議對歐盟商品課徵 50% 關稅，進一步升高全球貿易緊張氛圍。川普同時也針對蘋果 (AAPL-US) 發出警告，表示若該公司在美國銷售的 iPhone 並非於美國本土生產，將對相關機型加徵 25% 關稅。

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貝森特指出，美方與歐盟間的問題不在於最近的會談本身，而是在於此前的準備階段。他透露，儘管自己在加拿大班夫與歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis) 等 G7 財長完成會談，整體氣氛「尚可」，但歐盟方面迄今仍未拿出具體的、有誠意的方案。他補充說，有些歐盟成員國甚至「不知道布魯塞爾方面究竟提出了哪些內容」。

貝森特強調，「歐盟面臨集體行動的困境，它有 27 個成員國，但談判代表卻只有一個布魯塞爾團隊」。他希望這次的關稅威脅能「點燃歐盟的火苗」，迫使歐盟各國推動更有建設性的集體談判作為。

談到川普對蘋果可能實施的關稅政策，貝森特表示，總統希望強化美國在精密製造領域的競爭力，特別是半導體。他指出：「我們最脆弱的一環在於對外生產的依賴，尤其是在半導體領域。而蘋果的產品中，大量零組件都是半導體。」

他呼籲蘋果能在半導體供應鏈重建中發揮作用，幫助美國強化其在高科技製造方面的自主能力。