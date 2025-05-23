川普裁員令踢鐵板！法官一句話讓行政機構瘦身計畫喊卡

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-23 23:20

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美國聯邦法院周四 (22 日) 晚間裁定，暫時阻止川普政府依據其 2 月發布的行政命令，對多個聯邦機構進行大規模裁員與重組。此舉等於對川普政府推動行政機構「瘦身」計畫踩下剎車。

此案由加州北區聯邦地方法院法官 Susan Illston 裁定，核發初步禁制令 (Preliminary injunction)，要求在訴訟期間，聯邦機構不得進一步裁撤人力或改組機構架構。這項裁決回應了多個代表聯邦員工的工會、倡議團體與地方政府聯合提起的訴訟。

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根據這項裁決，川普總統雖可為行政部門設定政策方向，機關主管也可配合執行，但聯邦機構的設立、預算與法定職責由國會賦予，不得在未經國會授權下進行規模重大的重組或裁員。Illston 寫道：「行政機關不得明目張膽地忽視國會賦予的任務，也不能在未與國會合作的情況下，擅自大規模重組行政分支機構。」

川普政府在周五 (23 日) 上午已向第九巡迴上訴法院提起上訴，並預計要求凍結該項禁制令的執行。白宮稍早亦已向美國最高法院申請緊急裁定，阻止法院早先發布的臨時限制令繼續生效。

根據美國總檢察長 John Sauer 在 5 月 16 日向最高法院提交的聲明，此項裁定影響行政部門廣泛，甚至要求機關公開本應受行政特權保護的內部敏感文件。Sauer 指出：「無論國會或行政部門，從未打算讓聯邦公務員成為『即便無事可做也終身受雇的階級』。」

這項重組命令是川普第二任期內主打的國內政策之一，由他所稱的「DOGE 計畫」主導，負責執行官為億萬富豪馬斯克。2 月 11 日簽署的行政命令宣稱，此舉將啟動對聯邦官僚體系的關鍵變革，要求各機構準備大規模裁員計畫。隨後許多機構已開始著手清查人力與規劃調整架構，引發廣泛爭議。