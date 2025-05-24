巴隆：數字打臉川普經濟樂觀論！美消費信心、支出數據現疲態

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-24 01:50

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美國總統川普 (Donald Trump) 近期頻頻向大眾喊話，力圖說服美國經濟表現強勁，也不用擔心通膨問題。但最新的經濟數據和消費者信心指標，打臉上述樂觀宣言，顯示美國民眾對經濟前景的感受與白宮說法存在落差。

川普本周表示：「經濟正在蓬勃發展，股市表現比我上任時還要好，而且沒有通膨。」他還指出，汽油與日用品價格都在下降。

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然而，據巴隆周刊 (Barron’s) 報導，真實數據卻顯示截然不同的結果。據美國汽車協會 (AAA) 估計，自川普 1 月 20 日就職以來，汽油價格每加侖約上漲 8 美分。聖路易聯邦準備銀行所公布消費者物價指數同樣走高。

而美國銀行 (BAC-US) 周四 (22 日) 發布的數據顯示，4 月消費者支出模式已放緩，並預期夏季月份可能進一步放緩。不過，今年的總支出仍維持正成長。報告寫道，有鑒於實施關稅及隨之而來的物價上漲，經濟不確定性仍非常高，我們將持續密切關注消費者的反應。

美國運輸安全管理局 (TSA) 的即時數據顯示，本月通過國內機場的旅客數量較 4 月前三週下降了約 2%，創下近年來最大單月跌幅之一。

Pantheon Macroeconomics 首席美國經濟學家 Samuel Tombs 表示：「從 12 月峰值以來，客運量已下降 5%，此幅度超越了 2001 年 2 月 4% 的降幅，以及 2007 年 10 月 1% 的跌幅，而那正是 2001 年和 2007 至 2009 年經濟衰退的開端。」

消費者信心指數創新低 需求疲軟

其他消費者信心指標也持續惡化。密西根大學的基準調查顯示，5 月初步消費者信心指數從 4 月的 52.2 降至 50.8，寫下史上第二低。此外，對未來一年通膨預期則飆升至 7.3%，創下 1981 年 11 月以來的新高。

這些對於美國這個由消費支出驅動，且仍籠罩在關稅與通膨不確定性下的經濟體而言，這顯然不是一個大家樂見的訊號。

亞特蘭大聯邦準備銀行的 GDPNow 預測工具顯示，本季經濟成長預計為 2.4%。但考量到第一季經濟意外萎縮，加上未來幾週的修訂，預計今年上半年經濟成長幅度將十分有限。

夏季旅行的前景也不樂觀。GasBuddy 石油分析主管德漢 (Patrick de Haan) 表示：「儘管我們預測夏季汽油價格將降到多年來新低，但對經濟方面的擔憂稍微抑制了人們的樂觀情緒，人們並沒有取消旅遊計畫，但是對自己的荷包變得更精打細算。」

房市也未能點燃消費火花。根據全美房地產經紀人協會數據顯示，上個月中古屋成交量降至 2009 年以來的新低。

儘管眾議院在周四批准了川普的稅改法案《One Big Beautiful Bill Act》(暫譯：《漂亮稅改大法》)，讓川普的減稅大計又推進了一步，但法案未來提交參議員時，可能再面臨挑戰。