川普禁哈佛招國際生數小時後 聯邦法官頒臨時禁制令喊暫停
鉅亨網編譯王貞懿
就在美國國土安全部部長諾姆 (Kristi Noem) 本周四 (22 日) 宣布，政府已禁止哈佛大學招收國際生，並要求現有國際生轉學的數小時後，加州聯邦法官懷特 (Jeffrey White) 批准了一項臨時禁制令，禁止聯邦政府逮捕這些學生或取消他們的簽證，直到此案在法庭上審理完畢。
國土安全部負責管理學生與交流訪問者資訊系統 (SEVIS)，這個系統被用來處理國際生的簽證。但白宮卻從 4 月開始，在沒有明確理由的情況下，取消了數千名國際生的簽證資格。這份臨時禁制令主要正是為了這些在 4 月起受影響的國際學生提供合理的救濟。
由前美國總統布希 (George W. Bush) 任命的懷特，在長達 21 頁的臨時禁制令中寫道，政府官員造成了全面性的混亂，這種任意且反復無常的撤銷學生簽證，很可能超越了他們的職權。
法院所給予的救濟，讓這些被影響的學生能繼續學業或工作，不必再擔心身份被終止的威脅。這項命令適用於所有「情況相似的個人」，只要他們的簽證通過 SEVIS 被管理。
懷特也在文件中，對川普政府試圖將未來簽證「終止排除於司法審查之外」的做法表達了質疑。在這些全國各地類似的訴訟中，被告 (聯邦政府) 總是為了滿足法院的疑慮，而突然改變策略。
這項全國性的臨時禁制令，可能至少能部分阻止川普政府先前針對哈佛大學的類似政策被實際執行。
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