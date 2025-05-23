川普禁哈佛招國際生數小時後 聯邦法官頒臨時禁制令喊暫停

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-23 21:31

‌



就在美國國土安全部部長諾姆 (Kristi Noem) 本周四 (22 日) 宣布，政府已禁止哈佛大學招收國際生，並要求現有國際生轉學的數小時後，加州聯邦法官懷特 (Jeffrey White) 批准了一項臨時禁制令，禁止聯邦政府逮捕這些學生或取消他們的簽證，直到此案在法庭上審理完畢。

國土安全部負責管理學生與交流訪問者資訊系統 (SEVIS)，這個系統被用來處理國際生的簽證。但白宮卻從 4 月開始，在沒有明確理由的情況下，取消了數千名國際生的簽證資格。這份臨時禁制令主要正是為了這些在 4 月起受影響的國際學生提供合理的救濟。

‌



由前美國總統布希 (George W. Bush) 任命的懷特，在長達 21 頁的臨時禁制令中寫道，政府官員造成了全面性的混亂，這種任意且反復無常的撤銷學生簽證，很可能超越了他們的職權。

法院所給予的救濟，讓這些被影響的學生能繼續學業或工作，不必再擔心身份被終止的威脅。這項命令適用於所有「情況相似的個人」，只要他們的簽證通過 SEVIS 被管理。

懷特也在文件中，對川普政府試圖將未來簽證「終止排除於司法審查之外」的做法表達了質疑。在這些全國各地類似的訴訟中，被告 (聯邦政府) 總是為了滿足法院的疑慮，而突然改變策略。