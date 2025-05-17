波音擬達成不予起訴協議 737 MAX事故案可能不須認罪受審

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-17 00:42

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《路透》周五 (16 日) 援引知情人士消息報導，美國飛機製造巨擘波音 (BA-US) 已初步與美國司法部 (DOJ) 達成不予起訴協議 (Nonprosecution Agreement)，以避免在兩起 737 MAX 空難事件中承認刑事詐欺指控。這項協議尚需獲得法院批准，若獲通過，將阻止原定於 6 月 23 日開庭的審理程序。

避免認罪協議引發罹難者家屬不滿

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該協議涉及波音涉嫌誤導美國聯邦航空管理局 (FAA) 有關 737 MAX 飛控系統的關鍵資訊。該機型曾在 2018 年及 2019 年分別發生印尼及衣索比亞兩起致命空難，共造成 346 人罹難，是波音史上最嚴重的安全危機之一。

消息人士指出，波音目前已不再同意承認刑事詐欺罪名。司法部官員在周五與罹難者家屬會面時透露，在去年 12 月法院駁回先前的認罪協議後，波音改變了態度。當時美國德州聯邦法官 Reed O"Connor 以協議中涉及獨立監察人選擇的多元與包容性條款為由，否決了該協議。

儘管尚未做出最終決定，美國司法部仍在評估是否推進不予起訴協議或將波音送上法庭。目前，波音與司法部尚未展開正式的協議文本交換與細節談判。

此舉引發罹難者家屬強烈不滿。家屬律師 Paul Cassell 在會議中直言：「我認為這是一項糟糕的協議。」失去女兒的罹難者家屬 Nadia Milleron 則向媒體質疑，司法部如何能與一個「屢犯不改」的企業達成協議。

川普政府介入後調整策略 案件再掀關注

波音曾在拜登政府最後幾個月同意認罪並支付高達 4.872 億美元的罰款，但隨著川普政府上台、司法部人事大換血，案件走向再度生變。外界普遍認為，川普政府的司法政策更偏向企業友善，因此波音選擇重新評估談判策略。