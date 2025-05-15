〈美股早盤〉美中關稅利多消退 美債殖利率同步回落 主要指數開低
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國最新經濟數據釋出後，市場對聯準會 (Fed) 降息預期升溫，帶動美債殖利率下滑。不過，美股主要指數周四 (15 日) 開盤走低，反映中美暫時停火的關稅樂觀情緒消退，加上消費與製造業數據疲弱，美股三大指數承壓。其中標普 500 指數結束連三日上漲走勢，道瓊工業指數與那斯達克指數同步回落，市場情緒趨於保守。
截稿前，道瓊工業指數跌逾 190 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌近 120 點或近 0.6%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌近 1.2%。
隨著美國公布一系列經濟數據，市場對 Fed 今年降息的預期再度升溫，美國公債殖利率應聲下滑。華爾街交易員在最新經濟報告出爐後，加碼押注 Fed 今年可能進行兩次降息，帶動美債全線走高。
根據數據，美國 4 月生產者物價指數 (PPI) 意外出現五年來最大跌幅，凸顯通膨壓力減緩。同時，零售銷售增幅有限，顯示在先前為避開川普新關稅而提前購物後，美國消費者開始趨於保守，增加了市場對經濟成長放緩的憂慮。
10 年期美債殖利率下滑 3 個基點至 4.50%，美元指數下跌 0.3%。股市也同步承壓，標普 500 指數期貨下跌 0.4%，那斯達克 100 期貨下跌 0.5%，道瓊工業指數期貨則下跌 0.4%。
景氣衰退風險升溫 高關稅成全球經濟挑戰
儘管美國消費支出表現疲弱，企業界也正苦於因應高關稅環境所帶來的衝擊。摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 指出，全球經濟仍面臨衰退風險，「我們當然希望能避免衰退，但目前還不能完全排除這種可能性。」戴蒙在巴黎舉行的摩根大通年度全球市場會議上接受專訪時如是表示。
市場分析認為，隨著關稅政策變動頻繁且不確定性高，企業調整營運策略的難度大增，而消費者的支出趨於謹慎，將進一步壓抑美國及全球經濟成長動能。
美元走弱意外推升避險成本
另一方面，美元走弱原本有助於降低全球市場的避險成本，但近期卻呈現相反走勢。美元疲軟導致全球貨幣交易避險成本上升，打破了過去長期以來「美元走弱、避險成本降低」的市場信念。
統計顯示，美元與 G10 主要貨幣波動率指標的相關性降至七年來最低，顯示市場對未來匯率波動性與避險需求升溫的擔憂加劇。過去 15 年多數時間，美元與匯率波動率呈正相關，但近期這一趨勢已發生逆轉。
此外，隨著市場逐步消化宏觀經濟不確定性，包括川普日前的「解放日」演說後，股市波動率已回落至 4 月初的低點。然而，分析師提醒，隨著美股位階偏高，後續再度大幅上漲的空間有限，現階段市場提供的低成本波動性避險工具，反而成為投資人提前布局夏季市場波動的機會。
截至台北時間周四（15 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 169.31 點或 0.40%，暫報 41,881.75 點
- 那斯達克綜合指數下跌 80.99 點或 0.42%，暫報 19,065.82 點
- 標普 500 指數下跌 14.20 點或 0.24%，暫報 5,878.38 點
- 費半下跌 31.10 點或 0.63%，暫報 4,929.63 點
- 台積電 ADR 下跌 0.23% 至每股 194.31 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.481%
- 紐約輕原油下跌 2.64% 至每桶 61.48 美元
- 布蘭特原油下跌 2.60% 至每桶 64.37 美元
- 黃金上漲 0.37% 至每盎司 3,200.00 美元
- 美元指數跌至 100.46
焦點個股：
蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.17%，至每股 211.97 美元
根據印度政府消息人士，蘋果向印度政府保證，將把印度作為產品的主要製造基地。蘋果在印度的投資計畫並沒有改變。此前川普稱希望蘋果停止將 iPhone 產業轉移到印度。
沃爾瑪 (WMT-US) 早盤股價下跌 5.01%，至每股 91.98 美元
沃爾瑪上季營收 1,656 億美元，低於市場預期的 1,658.4 億美元，較上年同期的 1,615.1 億美元成長 2.5%；Q1 GAAP 每股收益為 0.56 美元；調整後的每股盈餘為 0.61 美元，高於市場預期的 0.58 美元。
展望未來，該公司發布本季財測，以固定匯率計算，淨銷售額預計將成長 3.5% 至 4.5%。該公司 2026 會計年度的前景與先前的指導方針保持不變，仍預測全年調整後每股收益 2.5 美元至 2.6 美元。
阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價下跌 6.94%，至每股 124.75 美元
阿里巴巴 (09988-HK) 周四美股盤前公布 2025 會計年度第四季 (截至 3/31) 與全年財報，其中第四季營收表現未達市場預期，凸顯中國消費市場復甦乏力以及電商巨頭在激烈市場競爭中的困境。
今日關鍵經濟數據：
- 美國上周初領失業金人數報 22.9 萬，預期 22.9 萬，前值 22.9 萬
- 美國上周續領失業金人數報 188.1 萬，預期 189 萬，前值 187.2 萬
- 美國 4 月 PPI 年增率報 2.4%，預期 2.5%，前值 3.4%
- 美國 4 月 PPI 月增率報 - 0.5%，預期 0.2%，前值 0.0%
- 美國 4 月核心 PPI 年增率報 3.1%，預期 3.1%，前值 4.0%
- 美國 4 月核心 PPI 月增率報 - 0.4%，預期 0.3%，前值 0.4%
- 美國 4 月零售銷售月增率報 0.1%，預期 0.0%，前值 1.7%
- 美國 4 月核心零售銷售月增率報 0.1%，預期 0.3%，前值 0.8%
- 美國 4 月工廠生產指數月增率報 0.0%，預期 0.2%，前值 - 0.3%
- 美國 5 月紐約聯準銀行製造業指數報 - 9.20，預期 - 8.20，前值 - 8.10
- 美國 5 月費城聯準銀行製造業指數報 - 4.0，預期 - 11.3，前值 - 26.4
華爾街分析：
摩根大通近日發布的美股技術策略報告指出，中美貿易戰緩和推動標普 500 指數突破關鍵阻力位，建議以 5,600 點為多頭停損位，目標看向 6,125-6,170 點。
該行在報告中直言，美股已脫離「黑洞困局」。中美貿易戰在本週末緩和後，標普 500 指數跳空突破 5,750-5,785 點關鍵阻力位，標誌著市場回歸低波動反彈模式。
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