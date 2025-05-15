〈美股早盤〉美中關稅利多消退 美債殖利率同步回落 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-15 21:44

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截稿前，道瓊工業指數跌逾 190 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌近 120 點或近 0.6%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌近 1.2%。

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隨著美國公布一系列經濟數據，市場對 Fed 今年降息的預期再度升溫，美國公債殖利率應聲下滑。華爾街交易員在最新經濟報告出爐後，加碼押注 Fed 今年可能進行兩次降息，帶動美債全線走高。

根據數據，美國 4 月生產者物價指數 (PPI) 意外出現五年來最大跌幅，凸顯通膨壓力減緩。同時，零售銷售增幅有限，顯示在先前為避開川普新關稅而提前購物後，美國消費者開始趨於保守，增加了市場對經濟成長放緩的憂慮。

景氣衰退風險升溫 高關稅成全球經濟挑戰

市場分析認為，隨著關稅政策變動頻繁且不確定性高，企業調整營運策略的難度大增，而消費者的支出趨於謹慎，將進一步壓抑美國及全球經濟成長動能。

美元走弱意外推升避險成本

另一方面，美元走弱原本有助於降低全球市場的避險成本，但近期卻呈現相反走勢。美元疲軟導致全球貨幣交易避險成本上升，打破了過去長期以來「美元走弱、避險成本降低」的市場信念。

統計顯示，美元與 G10 主要貨幣波動率指標的相關性降至七年來最低，顯示市場對未來匯率波動性與避險需求升溫的擔憂加劇。過去 15 年多數時間，美元與匯率波動率呈正相關，但近期這一趨勢已發生逆轉。

此外，隨著市場逐步消化宏觀經濟不確定性，包括川普日前的「解放日」演說後，股市波動率已回落至 4 月初的低點。然而，分析師提醒，隨著美股位階偏高，後續再度大幅上漲的空間有限，現階段市場提供的低成本波動性避險工具，反而成為投資人提前布局夏季市場波動的機會。

截至台北時間周四（15 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.17%，至每股 211.97 美元

根據印度政府消息人士，蘋果向印度政府保證，將把印度作為產品的主要製造基地。蘋果在印度的投資計畫並沒有改變。此前川普稱希望蘋果停止將 iPhone 產業轉移到印度。

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤股價下跌 5.01%，至每股 91.98 美元

沃爾瑪上季營收 1,656 億美元，低於市場預期的 1,658.4 億美元，較上年同期的 1,615.1 億美元成長 2.5%；Q1 GAAP 每股收益為 0.56 美元；調整後的每股盈餘為 0.61 美元，高於市場預期的 0.58 美元。

展望未來，該公司發布本季財測，以固定匯率計算，淨銷售額預計將成長 3.5% 至 4.5%。該公司 2026 會計年度的前景與先前的指導方針保持不變，仍預測全年調整後每股收益 2.5 美元至 2.6 美元。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價下跌 6.94%，至每股 124.75 美元

阿里巴巴 (09988-HK) 周四美股盤前公布 2025 會計年度第四季 (截至 3/31) 與全年財報，其中第四季營收表現未達市場預期，凸顯中國消費市場復甦乏力以及電商巨頭在激烈市場競爭中的困境。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 22.9 萬，預期 22.9 萬，前值 22.9 萬

美國上周續領失業金人數報 188.1 萬，預期 189 萬，前值 187.2 萬

美國 4 月 PPI 年增率報 2.4%，預期 2.5%，前值 3.4%

美國 4 月 PPI 月增率報 - 0.5%，預期 0.2%，前值 0.0%

美國 4 月核心 PPI 年增率報 3.1%，預期 3.1%，前值 4.0%

美國 4 月核心 PPI 月增率報 - 0.4%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 4 月零售銷售月增率報 0.1%，預期 0.0%，前值 1.7%

美國 4 月核心零售銷售月增率報 0.1%，預期 0.3%，前值 0.8%

美國 4 月工廠生產指數月增率報 0.0%，預期 0.2%，前值 - 0.3%

美國 5 月紐約聯準銀行製造業指數報 - 9.20，預期 - 8.20，前值 - 8.10

美國 5 月費城聯準銀行製造業指數報 - 4.0，預期 - 11.3，前值 - 26.4

華爾街分析：