烏克蘭總統堅持只跟普丁本人談 拒見俄方其他代表

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-14 05:30

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烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克周二（13 日）表示，總統澤倫斯基只會在俄羅斯總統普丁親自出席的情況下參與談判。

上周末烏克蘭和歐洲主要國家領導人宣布，同意周一起無條件停戰 30 天，普丁則提出在土耳其伊斯坦堡恢復俄烏直接談判。

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澤倫斯基周一表示，願意與普丁在土耳其直接會談。

「澤倫斯基總統在伊斯坦堡不會跟任何其他俄羅斯代表會面，除非是普丁本人。」波多利亞克周二表示。

克里姆林宮沒有確認普丁是否將前往土耳其。「我方致力於認真尋找實現長期和平解決方案的途徑。」克里姆林宮發言人佩斯科夫周一表示，但他未進一步評論談判事宜。

若澤倫斯基和普丁周四真的見面，將是 2019 年 12 月以來兩人首次面對面接觸。

美國總統川普已經要求俄烏雙方儘快結束戰爭，並放話如果和平談判遲遲無果，他會終止斡旋。

川普周一表示，他有意出席本周在伊斯坦堡舉行的俄烏談判。

在川普表態願意赴會之後，美國國務卿盧比歐與烏克蘭、英國、法國、波蘭、德國和歐盟的外交官討論實現停火的途徑。

與此同時，俄羅斯外交部長拉夫羅夫也與土耳其外長費丹舉行會談。

儘管俄羅斯和烏克蘭都努力展現和平意願，尤其在川普將結束戰爭列為優先事項之後，但雙方迄今未就明確和平路徑建立共識。

普丁對與川普討論停火持開放態度，但俄羅斯明確排除做出任何重大領土讓步的可能性，並堅持要求烏克蘭放棄加入北約（NATO）的意圖。

烏克蘭則表示，已經準備好展開談判，前提是必須先實現停火，這一立場也得到歐洲盟友支持。