〈財報〉日產汽車爆25年來最慘虧損 裁員2萬人、關7廠重整求生

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-13 20:01

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綜合外媒周二 (13 日) 報導，日本汽車大廠日產 (Nissan) 在繳出 25 年來最慘淡的財報後，宣布展開新一輪大規模重組計劃。新任執行長艾斯皮諾薩 (Ivan Espinosa) 上任僅一個月，即大刀闊斧提出裁員兩萬人、關閉 7 座工廠的激進措施，力求扭轉日產深陷虧損的困境。

歷經慘虧 新執行長上任即推大規模裁撤計劃

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日產周二公布 2024 會計年度全年財報，截至今年 3 月底淨損達 6,709 億日元 (約 45 億美元)，創下自雷諾 (Renault)25 年前出手相救以來的最嚴重虧損紀錄；營運利潤暴跌 88%，全年僅剩 698 億日圓 (約 4.72 億美元)。

面對財務重創，艾斯皮諾薩坦言：「現實非常明確，變動成本上升、固定成本過高，已超過我們目前的營收承受能力。」

他宣布將在 2027 財年前關閉 7 座生產工廠，年產能從去年的 350 萬輛大幅削減至 250 萬輛，但未公開具體關廠名單。

川普關稅政策衝擊 日產虧損雪上加霜

除了內部經營問題外，美國總統川普持續變動的貿易政策也讓日產苦不堪言。日產預估，美國新一輪關稅措施將對公司帶來高達 4,500 億日元的財務衝擊，預計今年第一季 (2025 年 4 至 6 月) 將出現 2,000 億日元的營運虧損。

日產財務長帕平 (Jeremie Papin) 指出，公司近 45% 的美國銷售來自墨西哥與日本的出口，關稅影響將波及約 30 萬輛墨西哥製車輛與 12 萬輛日本製車輛。

電動車市場競爭激烈 傳尋求與鴻海、三菱深化合作

日產近年在美中兩大市場失利，老舊的車型難以吸引消費者，尤其在電動車領域遭遇中國新興車企的強烈競爭。與本田的合併計畫破局後，外界高度關注日產是否將尋求新的戰略合作夥伴。

艾斯皮諾薩表示，公司仍積極尋求與本田及其他潛在合作夥伴在美國電動車市場展開合作，「越快越好」，但目前尚無明確時程。他並透露，將加強與雷諾在歐洲、印度與拉丁美洲的合作，同時與三菱汽車在美國攜手開發電動車電池與皮卡車型。

大裁員、大關廠 日產能否走出低谷？

分析師指出，日產的困境不僅來自市場競爭，還是多年來過度追求銷售量、依賴大幅折扣銷售所埋下的苦果。前董事長戈恩 (Carlos Ghosn) 時期的銷售策略雖一度帶動業績，但卻留下產品線老化、利潤率低迷的後遺症。