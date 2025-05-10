高盛示警：美股短期恐回檔近20% 貿易戰與衰退風險升溫

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-10 01:00

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根據《MarketWatch》周五 (9 日) 報導，雖然美股近期反彈強勁，但高盛最新報告警告，市場短期內恐面臨高達近 20% 的回檔壓力，主要來自貿易戰升溫、美國經濟衰退風險上升以及美股估值偏高等不利因素。

高盛經濟學家警告：衰退機率達 45%

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高盛首席政治經濟學家菲利普斯 (Alec Phillips) 指出，川普近期與英國簽訂貿易協議時的言論暗示，未來多數國家可能面臨比川普重返白宮前更高的關稅水準。儘管川普日前宣布對「對等關稅」計畫暫緩 90 天，但市場對長期貿易局勢的憂慮依然未解。

高盛首席經濟學家哈祖斯 (Jan Hatzius) 則在最新的播客節目中重申，美國在未來 12 個月內陷入經濟衰退的機率高達 45%。他表示，近期美國經濟數據呈現「硬數據強、軟數據弱」的矛盾局面，但歷史經驗顯示硬數據往往存在約 60 天的滯後性，而這次受到貿易提前訂單影響，滯後時間可能更長。

Fed 政策反應或落後 勞動市場成關鍵觀察點

哈祖斯認為，美國聯準會 (Fed) 可能被迫等待關稅效應的進一步發酵，在勞動市場明顯轉弱後才會開始降息。他預估，若經濟陷入衰退，Fed 可能會大幅降息達 200 個基點。

高盛首席全球股票策略師奧本海默 (Peter Oppenheimer) 則表示，近期股市反彈主因是川普暫緩關稅計畫、企業財報表現穩健以及散戶「逢低買進」的熱潮。然而，他提醒，許多企業的第一季財報尚未反映最新的貿易衝擊，一旦硬數據開始惡化，特別是勞動市場出現明顯疲弱跡象，市場可能重新定價經濟衰退風險，並出現顯著回檔。

美股估值偏高 外資減碼加劇下行壓力

他補充，外資投資人已開始減少對美股的曝險，加上美國大型科技股的優勢逐漸被削弱，美股過去 15 年享有的估值溢價可能出現修正，對市場帶來額外壓力。目前美股市值占全球股市的比重高達 70%，這一歷史高位恐難以持續。