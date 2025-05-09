〈美股早盤〉川普釋貿易利多 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-09 21:41

‌



美國總統川普釋出樂觀貿易訊號，激勵美股主要指數周五 (9 日) 開盤上揚。川普表示，「多項貿易協議即將達成」，並暗示在周末與中國舉行高層會談前，可能調降對中關稅。投資人對美中即將展開的談判抱持審慎樂觀態度，預期全球貿易緊張局勢有望逐步緩解。

截稿前，道瓊工業指數漲近 120 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 120 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 1.5%。

‌



標普 500 期貨上漲 0.2%，德國 DAX 指數更創下歷史新高，一度大漲 0.8% 至 23,528.88 點，突破 3 月 18 日盤中高點，成功收復先前因貿易戰而帶來的跌幅。

雖然川普在社群媒體上拋出對中國商品徵收 80% 關稅的可能性，一度打壓市場情緒，但投資人對貿易局勢仍保持謹慎樂觀態度。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 與貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 預計本周末將在瑞士與中國國務院副總理何立峰展開高層會談，這也是兩大經濟體自貿易緊張以來的首次正式公開談判。

市場寄望雙方能在談判中釋出和解訊號，雖然川普的強硬言論對短期協議的可能性帶來疑慮，但投資人仍期待談判能為市場帶來更多穩定性。

企業財報成亮點 科技股領軍上揚

國際原油價格同步上揚，布蘭特原油突破每桶 64 美元大關，美元指數走弱，美國公債則走勢平穩，顯示市場資金重新回流風險資產。

歐亞股市齊揚 印度市場受地緣政治影響承壓

歐洲主要股市同步攀高，德國 DAX 指數表現最為亮眼。亞洲股市方面，MSCI 亞太指數上漲 0.7%，有望連續第四週收高。然而，印度股市與債市則受與巴基斯坦的緊張局勢影響持續承壓，投資人憂心地緣政治風險升溫。

隨著美中高層會談臨近，以及全球企業財報季進入下半場，投資人將密切關注談判進展及企業後續財測，作為判斷市場走勢的重要依據。

截至台北時間周五（9 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 1.22%，至每股 199.89 美元

有爆料稱，2026 年開始蘋果的 iPhone 發布策略將發生變化：上半年推出基礎款，下半年更新 Pro、超薄款和折疊新機。分析師表示，這些改變主要受到中國市場競爭的影響，一年只發布一次手機的行銷空檔太長了。

邁威爾科 (MRVL-US) 早盤股價上漲 4.16%，至每股 60.03 美元

晶片製造商邁威爾科技 (Marvell Technology) 盤前漲逾 3%。消息面上，大摩證實邁威爾仍握微軟 (MSFT-US) 人工智慧 (AI) 晶片大單，維持 90 美元目標價。儘管邁威爾科技對專案進度表示樂觀，預計 2026 年下半年將產生首筆收入，但摩根士丹利仍持謹慎態度。

台積電 ADR(TSM-US) 早盤股價上漲 2.39%，至每股 179.41 美元

台積電 ADR 盤前漲超 2%。消息面上，台積電公布，4 月合併營收約新台幣 3,495.67 億元，季增 22.2%，較去年同期增加 48.1%，刷新歷史新高。1 至 4 月營收約新台幣 11888.21 億元，較去年同期增加 43.5%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

瑞士銀行資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 說：「在最好的情況下，談判進展順利，周末美中承諾找到一個合理的協議，市場周一反彈。或者… 談判破裂，川普說了一些他不應該說的話，我們一覺醒來又要面對忙碌的一周。」