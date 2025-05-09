search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

〈美中會談前瞻〉雙方尋求貿易降溫 關稅與稀土攻防成焦點

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-09 23:30

cover image of news article
〈美中會談前瞻〉雙方尋求貿易降溫 關稅與稀土攻防成焦點(圖：REUTERS/TPG)

《CNBC》周五 (9 日) 報導，美國與中國即將於本周末在瑞士展開高層貿易會談，被視為兩國經貿關係「破冰」的重要契機。這場會議將由美國財政部長貝森特 (Scott Bessent)、貿易代表格里爾(Jamieson Greer) 與中國國務院副總理何立峰領銜出席。分析人士普遍認為，儘管不太可能一次性達成全面協議，但部分關稅調降以及稀土出口管制問題有望成為談判突破口。

雙方立場強硬 尋求「有限降溫」空間

美國總統川普稍早在 Truth Social 發文表示，「對中國徵收 80% 關稅看起來合理」，但同時透露美方有意為談判鋪路，適度調降關稅。市場普遍預期，美方可能將對中國商品的平均關稅率，從目前的 107% 下調至 45% 至 50% 之間，仍高於川普首任期平均約 10.9% 的水準。

中國則展現強硬態度，中國商務部明確要求美方必須取消所有單邊關稅，並強調「不會為達成協議而犧牲原則」。同時，中國釋出強烈訊號加大對戰略性稀土礦物的出口管制，對談判施加壓力。

稀土出口與美債持有 成中國關鍵籌碼

在談判前夕，中國商務部啟動針對鎵、鍺、銻、鎢及重稀土等關鍵戰略金屬的「特別行動」，加強出口管控。分析人士認為，中國此舉意在提醒美方，若貿易戰持續升溫，中國有能力限制美國在半導體、國防和新能源領域的重要原材料供應。

此外，中國龐大的美國國債持有量也是潛在的談判籌碼。目前中國持有近 8,000 億美元的美國國債，市場擔憂若北京進一步減持，將對金融市場穩定性帶來衝擊。然而，分析認為中國若大規模拋售美債，也可能導致人民幣升值，反而削弱出口競爭力，因此相關動作將審慎調控。

部分關稅調降或有望達成 綜合協議恐遙遙無期

摩根士丹利首席中國經濟學家邢自強 (Robin Xing) 預估，美國可能於今年底前將對中平均關稅率逐步降至 45%；《經濟學人智庫》(Economist Intelligence Unit, EIU)資深經濟學家徐天辰 (Tianchen Xu) 也認為，短期內雙方有望互相降低關稅平均水準至約 50%。

不過，全面性貿易協議的可能性仍低。分析指出，雙方目前對於產業政策、科技管制及國安議題仍存重大歧見，難以短期內複製類似川普首任期的「第一階段協議」。

文章標籤

美國中國貿易談判破冰會談關稅協議稀土關稅出口川普貝森特何立峰

相關行情

台股首頁我要存股
NASDAQ10020053.38-0.05%
道瓊指數41251.11-0.28%
費城半導體4449.250.42%
美元指數100.314-0.32%
美國10年公債殖利率4.3589-0.62%
人民幣/美元0.1382-0.07%

延伸閱讀



    Empty