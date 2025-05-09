〈美中會談前瞻〉雙方尋求貿易降溫 關稅與稀土攻防成焦點

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-09 23:30

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《CNBC》周五 (9 日) 報導，美國與中國即將於本周末在瑞士展開高層貿易會談，被視為兩國經貿關係「破冰」的重要契機。這場會議將由美國財政部長貝森特 (Scott Bessent)、貿易代表格里爾(Jamieson Greer) 與中國國務院副總理何立峰領銜出席。分析人士普遍認為，儘管不太可能一次性達成全面協議，但部分關稅調降以及稀土出口管制問題有望成為談判突破口。

雙方立場強硬 尋求「有限降溫」空間

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美國總統川普稍早在 Truth Social 發文表示，「對中國徵收 80% 關稅看起來合理」，但同時透露美方有意為談判鋪路，適度調降關稅。市場普遍預期，美方可能將對中國商品的平均關稅率，從目前的 107% 下調至 45% 至 50% 之間，仍高於川普首任期平均約 10.9% 的水準。

中國則展現強硬態度，中國商務部明確要求美方必須取消所有單邊關稅，並強調「不會為達成協議而犧牲原則」。同時，中國釋出強烈訊號加大對戰略性稀土礦物的出口管制，對談判施加壓力。

稀土出口與美債持有 成中國關鍵籌碼

在談判前夕，中國商務部啟動針對鎵、鍺、銻、鎢及重稀土等關鍵戰略金屬的「特別行動」，加強出口管控。分析人士認為，中國此舉意在提醒美方，若貿易戰持續升溫，中國有能力限制美國在半導體、國防和新能源領域的重要原材料供應。

部分關稅調降或有望達成 綜合協議恐遙遙無期

摩根士丹利首席中國經濟學家邢自強 (Robin Xing) 預估，美國可能於今年底前將對中平均關稅率逐步降至 45%；《經濟學人智庫》(Economist Intelligence Unit, EIU)資深經濟學家徐天辰 (Tianchen Xu) 也認為，短期內雙方有望互相降低關稅平均水準至約 50%。