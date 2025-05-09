首批中國高關稅貨櫃抵美 港口庫存壓力升溫

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-09 23:00

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根據《CNBC》周五 (9 日) 報導，美國總統川普對中國商品加徵超過 145% 高關稅的措施正式生效，首批受影響的貨櫃船已陸續抵達美國洛杉磯和長灘兩大港口。根據 MarineTraffic 數據，已有 7 艘從中國出發的貨船停靠美國港口，另有 5 艘貨船即將抵達，總計超過 12,000 個貨櫃正面臨高額關稅。

這批貨櫃中包括亞馬遜 (AMZN-US)、家得寶(HD-US)、IKEA、雷夫羅倫(Ralph Lauren) 及 Tractor Supply 等知名品牌的產品，涵蓋家居用品、服飾、家電、運動用品和汽車零組件等多元商品。

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知名品牌首當其衝 貨品多屬必需品類

亞馬遜此次進口的商品範圍廣泛，包括冰箱、油炸鍋、書架、沙發等多類商品，家得寶則以燈具和天花板風扇為主。Tractor Supply 進口了鼓風機、園藝工具和工作靴等產品，IKEA 家具、雷夫羅倫的羊毛衫和西裝、三星電子零組件與家電產品也在受關稅影響的名單中。

Tractor Supply 在近期法說會上坦言，關稅帶來「重大不確定性」，已積極與供應鏈合作應對影響。亞馬遜則表示，正與合作廠商協調，以維持產品多樣性和低價策略因應市場變化。

航運訂單大減 美中貿易放緩恐引發缺貨潮

隨著高關稅生效，中國出口至美國的貨櫃數量急劇減少。Sea-Intelligence 數據顯示，4 月至 5 月間亞太至北美西岸與東岸航線共取消了 90 班船次，其中由中國遠洋海運 (COSCO)、台灣長榮、法國達飛海運集團(CMA) 等組成的海洋聯盟 (Ocean Alliance) 取消了 48 班船次。

全球最大航運公司地中海航運公司 (MSC) 則已將亞太至北美的貨櫃運能年減 28%，海洋聯盟則減少 26%。此外，大型航商改以小型船舶運輸，反映出貨運需求大幅下滑。