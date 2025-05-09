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首批中國高關稅貨櫃抵美 港口庫存壓力升溫

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-09 23:00

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首批中國高關稅貨櫃抵美 港口庫存壓力升溫

根據《CNBC》周五 (9 日) 報導，美國總統川普對中國商品加徵超過 145% 高關稅的措施正式生效，首批受影響的貨櫃船已陸續抵達美國洛杉磯和長灘兩大港口。根據 MarineTraffic 數據，已有 7 艘從中國出發的貨船停靠美國港口，另有 5 艘貨船即將抵達，總計超過 12,000 個貨櫃正面臨高額關稅。

這批貨櫃中包括亞馬遜 (AMZN-US)、家得寶(HD-US)、IKEA、雷夫羅倫(Ralph Lauren) 及 Tractor Supply 等知名品牌的產品，涵蓋家居用品、服飾、家電、運動用品和汽車零組件等多元商品。


知名品牌首當其衝 貨品多屬必需品類

亞馬遜此次進口的商品範圍廣泛，包括冰箱、油炸鍋、書架、沙發等多類商品，家得寶則以燈具和天花板風扇為主。Tractor Supply 進口了鼓風機、園藝工具和工作靴等產品，IKEA 家具、雷夫羅倫的羊毛衫和西裝、三星電子零組件與家電產品也在受關稅影響的名單中。

Tractor Supply 在近期法說會上坦言，關稅帶來「重大不確定性」，已積極與供應鏈合作應對影響。亞馬遜則表示，正與合作廠商協調，以維持產品多樣性和低價策略因應市場變化。

航運訂單大減 美中貿易放緩恐引發缺貨潮

隨著高關稅生效，中國出口至美國的貨櫃數量急劇減少。Sea-Intelligence 數據顯示，4 月至 5 月間亞太至北美西岸與東岸航線共取消了 90 班船次，其中由中國遠洋海運 (COSCO)、台灣長榮、法國達飛海運集團(CMA) 等組成的海洋聯盟 (Ocean Alliance) 取消了 48 班船次。

全球最大航運公司地中海航運公司 (MSC) 則已將亞太至北美的貨櫃運能年減 28%，海洋聯盟則減少 26%。此外，大型航商改以小型船舶運輸，反映出貨運需求大幅下滑。

SEKO 物流全球商務長布克 (Brian Bourke) 表示，許多企業已完成必需品庫存補貨，開始進入「觀望模式」，並持續取消對中國的訂單，擔憂未來出現缺貨與貨架空置的現象。布克警告：「當現有安全庫存耗盡後，市場將如何應對？」

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美國經濟川普關稅中國出口貿易戰供應鏈缺貨航運市場港口庫存壓力亞馬遜家得寶關稅政策

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