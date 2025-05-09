巴爾示警關稅恐推升通膨並打擊就業 Fed政策或陷兩難

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-09 19:48

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美國聯準會 (Fed) 理事巴爾 (Michael Barr) 警告，川普政府的貿易政策恐對美國經濟帶來雙重挑戰，不僅可能推升通膨壓力，還可能導致失業率上升，使聯準會陷入難以平衡的政策困境。

巴爾於周五 (9 日) 在冰島雷克雅未克 (Reykjavik) 舉行的會議上表示：「近期關稅上調的規模和範圍前所未見，我們尚不清楚最終形式，也難以預測對經濟的全面影響，但我預期這將推升美國通膨，並從今年下半年開始拖累全球經濟成長。」

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通膨與失業雙重壓力 聯準會進退兩難

巴爾指出，儘管當前美國經濟表現強勁，提供決策者觀望的空間，但若通膨壓力持續攀升、同時伴隨失業率上升，聯準會將面臨艱難抉擇。他警告：「關稅措施可能擾亂全球供應鏈，帶來持續性的通膨上行壓力。同時，隨著經濟放緩，我也擔心失業率會因此上升。」

他強調，這種情況可能讓聯準會在應對通膨與促進就業兩大政策目標間陷入衝突。

Fed 官員暫不急於調整利率

面對潛在的經濟風險，巴爾強調，目前聯準會維持利率不變是適當的選擇。他補充說：「美國經濟處於良好狀態，我們可以耐心觀察事態發展。」聯準會主席鮑爾本周也表示，央行將繼續採取觀望態度，等待更多數據以評估關稅影響。

儘管企業信心因關稅疑慮大幅下滑，4 月美國勞動市場依然展現韌性，新增非農就業人數達 17.7 萬人。經濟學家普遍預期，川普大規模關稅措施的全面影響尚需時間顯現。

AI 對勞動市場衝擊成關注焦點

除關稅議題外，巴爾在演說中也關注人工智慧 (AI) 對勞動市場的潛在影響。他指出，AI 有望帶來生活水準的大幅提升，但同時也可能帶來分配不均與勞工市場挑戰，呼籲決策者需提前因應相關風險。