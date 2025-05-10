AI晶片也要裝GPS！美參議員提新法案封鎖中國取得關鍵技術

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-10 01:30

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美國聯邦參議員科頓 (Tom Cotton) 周五 (9 日) 提出一項名為「晶片安全法案」(Chip Security Act) 的新法案，要求商務部針對受出口管制的 AI 晶片及相關產品，強制安裝定位追蹤系統，以防止晶片被非法轉移、走私或用於未經授權的用途。此舉被視為美國進一步收緊對中國先進半導體技術流通的最新行動。

強化技術出口監控 避免國安風險

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科頓表示，「透過這些增強的安全措施，我們可以在不危害國家安全的前提下，持續擴大美國技術的出口。」根據法案內容，出口 AI 晶片的企業若發現產品遭到轉移或篡改，必須主動向美國工業與安全局 (Bureau of Industry and Security) 通報。

此外，該法案要求，不僅單一 AI 晶片需要定位機制，含有受管制 AI 晶片的最終產品亦需遵守相同規範，以加強整體供應鏈的可追蹤性和風險管控。

川普預告將撤銷拜登時期 AI 晶片出口限制

這項法案提出之際，正值美國總統川普宣示將撤銷並修改拜登政府時期的 AI 晶片出口管制規則。川普表示，這將在保障美國 AI 領先地位的同時，防止中國獲取可增強軍事實力的先進技術。

美國國會對限制中國取得 AI 技術的呼聲持續升高。根據路透報導，民主黨眾議員佛斯特 (Bill Foster) 也計畫在未來數周內提出類似法案，顯示兩黨在遏制中國高科技發展上的共識日益明確。

防堵走私疑慮升溫 傳輝達晶片遭非法轉運至中國

隨著美國出口管制升級，市場傳出大量輝達 (NVDA-US) 人工智慧 (AI) 晶片透過非正規渠道走私至中國，引發美方對出口規則執行力的高度關切。外界擔憂，若無有效監管機制，將難以防範中國透過灰色市場繼續取得尖端 AI 技術，進一步提升軍事應用能力。