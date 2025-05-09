美印貿易協議加速 關稅差距擬降至4%

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-09 19:31

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隨著美國總統川普積極推動貿易政策，印度也加快腳步與美國磋商新貿易協議。路透周五 (9 日) 報導，知情官員透露，印度已提議將與美國的關稅差距從目前的近 13% 大幅降至不到 4%，以換取美方對其現行及未來關稅調升的豁免。這項讓步將成為印度歷來在貿易壁壘上最具規模的調整之一。

目前，美國是印度最大貿易夥伴，2024 年雙邊貿易總額達到約 1290 億美元，其中印度對美出口順差高達 457 億美元。分析人士認為，這次印度主動出擊，旨在鞏固其出口優勢，同時避免美國對其實施更嚴厲的關稅措施。

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關稅大幅下調 印度展現誠意

消息人士指出，為達成協議，印度提出將在首階段取消 60% 產品的進口關稅，並對近 90% 來自美國的進口商品提供優惠待遇，包括降低關稅等措施。這些細節尚未公開報導，顯示雙方正進入實質談判階段。

川普政府日前已與英國達成首份「突破性協議」，降低英國對美貨品的平均關稅，但保留華府對英國貨品徵收的 10% 基礎關稅。這項協議被視為美方未來與其他貿易夥伴談判的範本。

在等待與英國協議落實的同時，印度和日本已成為美方優先推動的下一批貿易夥伴。印方官員透露，雙方最快將於本月展開進一步磋商，印度工商部部長戈雅 (Piyush Goyal) 可能親赴美國參與談判。

爭取美國市場 優先開放重點產業

除爭取關稅豁免外，印度亦希望獲得美國市場的優惠准入，重點產業包括寶石與珠寶、皮革、服裝、紡織、塑膠、化工、油籽、蝦類以及香蕉、葡萄等園藝產品。官員表示，若獲得美方優惠待遇，印度出口商將能在這些領域享有優於其他國家的條件。

不過，印度希望全面免除美方對其出口產品的關稅，與美英協議僅部分降低關稅的作法仍存差距。為促成協議，印度亦提出放寬多項美國高價值出口商品的進口限制，包括飛機及零組件、豪華車與電動車、電信設備、醫療器材、碳氫化合物、葡萄酒與威士忌、莓果、特定化學品以及動物飼料等。

盼獲關鍵技術合作地位

除了貿易議題，印度也向美國提出，希望在人工智慧 (AI)、電信、生物科技、製藥與半導體等關鍵技術領域，能獲得與英國、澳洲和日本等盟友相同的待遇。然而，美國在分享關鍵技術上的政策限制，一直是雙邊合作的重要障礙。