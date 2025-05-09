美科技巨擘齊聲警告：AI出口限制恐讓中國勝出

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-09 02:30

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美國人工智慧 (AI) 領域的重量級企業高層周四 (8 日) 在美國參議院聽證會上警告，儘管美國目前在 AI 競賽中領先中國，但若要保持優勢，必須加大對基礎建設的投資，並放寬 AI 晶片出口限制，以對抗中國在 AI 領域的迅速發展。

此次聽證會由參議院商務委員會 (Commerce Committee) 召開，主席為共和黨籍參議員克魯茲 (Ted Cruz)，主題聚焦於美國如何調整 AI 監管政策以維持技術優勢。會中出席者包括微軟(MSFT-US) 總裁史密斯 (Brad Smith)、OpenAI 執行長阿特曼(Sam Altman)、超微(AMD-US) 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 等科技領袖。

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史密斯指出，美中誰能在 AI 競賽中勝出，關鍵在於誰的技術能被全球廣泛採用。他強調，中國的 AI 產品可能涉及宣傳內容與數據風險，並透露微軟已禁止員工使用中國 AI 新創深度求索 (DeepSeek) 的工具。

他警告，美國應從華為與 5G 的經驗吸取教訓，因為「誰先到達，誰就難以被取代」。DeepSeek 這家總部位於杭州的新創企業，去年以效能媲美 OpenAI 與 Meta(META-US)、運行成本更低的 AI 模型震驚業界，凸顯中國技術崛起的速度。

阿特曼也呼籲美國大力投資 AI 基礎設施，包含資料中心、電力設施等，以支撐 AI 所需的大規模計算資源。他表示：「美國不僅應成為 AI 革命的誕生地，也應成為未來各種科技革命的中心。」

與會業者同聲反對現行出口限制政策，認為過度管制反而削弱美國企業競爭力，將龐大的中國市場拱手讓人。拜登政府與川普政府目前都持續加強 AI 晶片出口審查，輝達與超微日前針對中國市場設計的特殊規格晶片，也已被列入新一輪出口許可規範。

克魯茲指出，美國應以創新領先中國，而非引入歐洲式的繁瑣規範。他強調：「打贏這場 AI 競賽的方式是創新，而不是限制。」