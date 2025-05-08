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川普宣布美英達成貿易協議框架 擬擴大農業出口、下調汽車關稅

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-08 23:19

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川普宣布美英達成貿易協議框架 擬擴大農業出口、下調汽車關稅(圖：REUTERS/TPG)

美國總統川普周四 (8 日) 於白宮橢圓辦公室宣布，美國與英國已達成一項「突破性」貿易協議框架，為川普政府祭出高額「對等關稅」政策以來，首度落實的雙邊成果，內容涵蓋農業、汽車、鋼鋁關稅與先進技術合作等關鍵領域。

川普表示，該協議將大幅降低美國商品出口英國的障礙，特別是在農產品、能源與工業製造品方面。他指出，美方牛肉、乙醇等農產品將獲得更大出口空間，其中牛肉將有 13,000 公噸免稅配額。英國則強調，食品安全標準不會因此鬆動。英方並同意簡化海關通關流程，加速美國商品進口速度。


鋼鋁關稅歸零 汽車稅率調降

英美雙方同意，美國將取消對英國鋼鐵與鋁產品的 25% 關稅。汽車部分，英國每年可輸美最多 10 萬輛汽車，適用 10% 稅率，遠低於先前的 27.5%。美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 表示：「這將保住並創造數萬個與汽車與鋼鐵相關的工作機會，對雙方都有利。」

此外，勞斯萊斯飛機引擎與零件將可免稅出口美國。一家未具名英國航空公司也將向波音 (BA-US) 公司訂購價值 100 億美元的飛機。

科技合作與數位稅仍待談判

雖然雙方仍未就英國針對大型科技公司的數位服務稅達成共識，但協議中提到，雙方將展開數位貿易協議談判，目標是簡化英國企業對美出口的行政程序。

英美雙方亦將建立先進技術合作夥伴關係，涵蓋量子運算、核融合與航太領域。英國政府指出，未來美方若針對藥品、木材、半導體等領域祭出新關稅，英國將享有「優先待遇」。

白宮聲明指出，這項與英國達成的協議「為其他貿易夥伴樹立了對等貿易的新基準」，強調美方將致力推動更多雙邊協議，提升互惠與開放性。不過，川普也強調，英國獲得 10% 關稅待遇是因為「他們談成了一筆好協議」，未來其他國家的稅率「可能會高得多」，意味美國將採取差別待遇的談判策略，視個別情況靈活調整。

市場反應審慎樂觀 政策轉向訊號明確

英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 透過電話參與記者會時表示：「這項協議將保住工作機會、創造新職缺，並鞏固我們兩國的歷史盟友情誼。」

川普也對市場反應表達樂觀看法，並補充表示，若國會能通過延長其任內推動的減稅政策，「股市將再創歷史新高」。他強調：「如果這些都實現，再加上我們正推動的所有貿易協議，美國經濟將達到新境界。你現在最好去買股票。」

英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 表示：「這項協議有助於降低全球貿易政策的不確定性，對經濟成長前景是一項正向因素。」

目前川普政府仍在與中國、日本、印度等國進行新一輪貿易談判。財政部長貝森特 (Scott Bessent) 預計本週將與中國高層展開正式會談，美中貿易走向備受矚目。

市場反應

該消息激勵市場情緒，標普 500 指數連續第二日上漲、道瓊指數大漲 500 點，市場認為這項協議可能成為美國後續貿易談判的樣板，帶動投資人情緒升溫。不過，該協議仍屬「框架性質」，尚需數周釐清更多技術細節。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 500 點或近 1.3%，那斯達克綜合指數漲逾 290 點或近 1.7%，標普 500 指數漲近 1.3%，費城半導體指數漲近 1.8%。美國 10 年期公債殖利率升至 4.32%、美元指數升至 100.05。

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