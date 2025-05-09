蓋茲宣布2045年前捐出兩千億美元 批馬斯克削外援害死貧童

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-09 01:00

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美國微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾・蓋茲 (Bill Gates) 周四 (8 日) 宣布，將在 2045 年前透過「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」(Bill and Melinda Gates Foundation)捐出 2,000 億美元，並強烈抨擊全球首富馬斯克大幅削減美國海外援助預算，指控其「正在殺害全世界最貧窮的孩子」。

蓋茲表示，將提前結束基金會的運作時程，預定在 2045 年 12 月 31 日關閉，並於未來 20 年間加快慈善資金的支出步調。他指出，此舉目標是根除小兒麻痺與瘧疾、終結婦幼可預防死亡，並減少全球貧困現象。

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目前蓋茲基金會每年預算約為 60 億美元，預計 2026 年增至 90 億美元，之後將維持每年 100 億美元規模。

馬斯克主導削減外援 蓋茲警告死亡人數將暴增

蓋茲批評，馬斯克主導的「政府效率部」(DOGE)大幅削減美國國際開發署 (USAID) 預算，導致全球公共衛生資源急凍。他向英國《金融時報》(FT)表示：「全球首富正在殺死全球最窮的孩子，這畫面不堪入目。」

根據資料，USAID 預算在 2023 財年達 440 億美元，但高達八成項目預計遭到刪減。蓋茲指出，這些預算原本用於防止疾病與飢荒，如今資金斷裂，恐將逆轉過去數十年來在降低死亡率方面的進展。

他在接受《路透》專訪時表示，未來 4 到 6 年內全球死亡人數恐將開始上升，恐增加數百萬人。」

馬斯克回嗆「蓋茲該坐牢」後刪文

馬斯克對蓋茲的批評作出回應，於社群平台 X 上留言「蓋茲應該進監獄」，但該貼文不久即遭刪除。馬斯克團隊並未對此做出進一步回應。

儘管蓋茲與馬斯克曾在慈善觀念上有共識，但近期已多次公開交鋒。蓋茲強調，單靠基金會與慈善機構無法填補各國政府退出後留下的資金缺口，並呼籲國會重視全球衛生投資。

蓋茲：這是我父母教我的價值觀

蓋茲指出，過去 25 年間，他的基金會已投入超過 1,000 億美元，支持全球疫苗接種、對抗愛滋與瘧疾等項目，拯救了數以百萬計生命。他表示：「我不會握緊手上的資源，當它們可以用來幫助他人時，我選擇捐出。」