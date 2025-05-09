「美國可獲得大量高品質稀土」川普：與烏克蘭達礦產協議 籲俄烏之間無條件停火30天

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-09 08:30

‌



美國總統川普周四 (8 日) 在烏克蘭國會批准礦產協議後表示，該協議現已全部簽署並批准，美國可獲得「大量非常高品質的稀土」，他並呼籲在烏國停火 30 天，並稱這可以很快實現且威脅使用制裁作為對協議遵守情況的監督措施。

川普在自家社群媒體 Truth Social 上寫道，「俄羅斯和烏克蘭的談判在繼續。美國呼籲無先決條件停火 30 天」，並稱「一旦違反停火制度，美國及其夥伴將實施新的制裁」。

‌



川普表示，他將繼續致力於與歐洲一起達成俄烏之間的長期和平。「停火應當促成和平協議達成。這可以非常快地做到。若需要我的斡旋，我將立刻響應。」

烏國總統澤倫斯基則在跟川普通話後在社群平台上透露，礦產協議是一份具真正歷史意義的文件，為兩國開闢許多新的合作契機。兩國元首著重討論進一步推動和平的必要性，並探討可採取的具體步驟。川普也詢問當前俄烏戰場局勢，澤倫斯基則對此進行詳細介紹，並稱烏國已準備好從即日起實現為期 30 天的停火。

澤倫斯基表示，烏克蘭願意進行任何形式的談判，但前提是俄羅斯必須展現出結束戰爭的誠意，首要舉措便是實現全面無條件停火。