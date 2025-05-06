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波音失寵中國轉攻中東 川普出訪拚上兆美元搶單秀

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-06 20:06

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波音失寵中國轉攻中東 川普出訪拚上兆美元搶單秀

根據彭博周二 (6 日) 報導，美國總統川普即將於 5 月 13 日展開中東訪問，外界預期此行將促成數項航空與軍事合作大單。知情人士透露，卡達航空正準備下訂約 100 架波音 (BA-US) 寬體客機，並保留追加百架的選項，可能成為整趟行程中最受矚目的亮點。

包括卡達、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國在內的海灣國家，正積極將龐大商業交易轉化為政治籌碼，展現對川普政府的支持。據悉，美方希望促成的協議總額可能逼近 3 兆美元，遠超川普 2017 年首度中東訪問時的 4,000 億美元。


波音迎來潛在超大訂單 卻面臨空巴激烈競爭

知情人士指出，卡達航空的主要目標是補充旗下波音 787「夢幻客機」與少量的 777X 機型。此外，卡達也可能進一步採購空中巴士 A350-1000 客機，但這類訂單預計將於 6 月巴黎航展或年底杜拜航展公布。

沙國新創航空公司「利雅德航空」則傳出考慮採購約 50 架寬體機，目前尚在與波音與空巴洽談中；而空巴執行長上週訪問利雅德，也被視為積極爭取此案的訊號。

軍售與基礎建設投資：川普尋求突破性承諾

除民用航空外，軍售亦為重點之一。美方上週已批准向沙國出售價值約 35 億美元的武器，包括 1,000 枚 AIM-120C-8 空對空飛彈與相關後勤支援，未來可能還包括 F-15EX 戰機等項目。

在基礎建設與產業投資方面，沙烏地預計對美投入 1 兆美元，阿聯酋則承諾未來 10 年投資 1.4 兆美元，涵蓋 AI 基礎建設、能源、製造業與半導體，並包含 100 億美元對川普企業的直接投資。

據知情人士透露，白宮亦希望卡達在川普首度訪問該國期間，提出與其他海灣國類似等級的承諾。

川普專機升級案 牽動波音與卡達高層互動

川普此行也可能親自搭乘一架經豪華改裝的 747 客機，該機過去隸屬卡達前總理私人機隊，現停放於德州聖安東尼奧，並被視為新「空軍一號」交機延宕下的臨時替代方案。

這些細節突顯波音與卡達之間的密切關係，也讓這筆百架客機訂單更具政治象徵。

美中貿易角力下 波音盼借中東挽回頹勢

在川普祭出對中國新一輪關稅後，北京已要求國內航空公司暫停接收波音新機，讓波音承受巨大壓力。而其競爭對手空巴則在中國天津設有組裝線，可能因此受益。

川普此行也被視為對波音釋出政治支持，藉由中東訂單提振其受創的國際形象。

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