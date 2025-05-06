英印簽署重大貿易協定 降稅拓展市場應對全球緊張

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-06 22:10

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英國與印度周二 (6 日) 達成一項重大自由貿易協定(FTA)，降低雙邊多項關稅，並拓展服務市場准入。這是自英國脫歐後最具分量的雙邊貿易協議之一，也是在美國總統川普擴大關稅政策、全球貿易秩序動盪之際，雙方搶先布局經濟安全與供應鏈多元化的重要一步。

根據協議內容，印度將逐步對英國出口商品如威士忌、琴酒與高階汽車等降低關稅，英國則降低對印度化妝品、服飾與食品進口關稅。英國政府估計，此協議將為英國經濟每年帶來約 48 億英鎊 (64 億美元) 長期收益，並推升雙邊貿易額年增 255 億英鎊(約合 340 億美元)。

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關稅大降！威士忌與高階車將受惠

協議規定，英國出口至印度的酒類關稅將自 150% 砍半至 75%，並於十年內降至 40%。汽車進口關稅則將自逾 100% 大幅降至 10%，但將設有進口配額。

英國出口至印度的 90% 商品將減稅，其中 85% 預計十年內完全免稅；印度則爭取到其 99% 出口商品至英國的關稅減讓，以及 IT 服務市場准入權。同時，雙方也設計機制，讓印度可因應歐盟碳排新制而爭取補救。

川普關稅政策衝擊下 印度成為供應鏈新焦點

這項協議對英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 與印度總理莫迪 (Narendra Modi) 都具有重要戰略意義。前者亟需為新政府交出重振經濟的成績單，後者則希望吸引更多海外資金轉向印度，以取代中國供應鏈角色。

兩位領袖已通話並同意安排施凱爾盡速訪問印度。雙方皆形容該協議為「歷史性里程碑」，將深化戰略夥伴關係、推動創新與就業成長，並提升兩國經濟韌性。

印度 10 年來首見大型貿易協定 成英歐談判跳板

這也是莫迪政府近十年來首次簽署的大型自由貿易協定，將有助於其與歐盟、美國的後續談判。目前印度正與多個亞洲國家與美方洽談，希望趕在川普推行對等關稅政策全面實施前，爭取豁免空間。