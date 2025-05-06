黃金成全球資產「頂流」 投資人現在進場還來得及嗎？
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-06 17:30
近一年來，黃金在全球投資市場掀起熱潮，成為對抗通膨與地緣風險的核心資產。自 2023 年底紐約 COMEX 期金價格漲破每盎司 2000 美元大關後，金價持續飆升，今年 3 月站上 3000 美元歷史高位，4 月 22 日更一舉突破 3500 美元。
儘管近期出現技術性回檔，但市場普遍認為，黃金的長期上漲邏輯未變，投資人應以「配置思維」取代短期交易，掌握黃金的避險屬性與資產配置價值。金價周一 (5 日) 重拾升勢。COMEX 期金價格收在 3450.7 美元，較年初漲幅超 30%，遠超過標普 500 指數及 AI 類股表現。
儘管上月金價曾多次跌破 3,300 美元 / 盎司，引發市場對調整的擔憂，但地緣衝突升級、全球央行持續購金等支撐因素，仍推動黃金維持強勢。
世界黃金協會 (WGC) 數據顯示，去年全球央行購金總量達 1,045 噸，連 3 年突破千噸大關，中國央行亦連 5 個月增持黃金儲備，3 月底黃金儲備量較 2 月增 9 萬盎司。
專家分析指出，美國實質利率維持高檔、美元信用體係受質疑，加上地緣政治不確定性，黃金的避險屬性被推向極致。
對一般投資人而言，透過 ETF 及其連結基金投資黃金市場成為主流選擇。
根據 Wind 數據，截至今年第一季底，中國黃金 ETF 規模突破人民幣千億元，年增 185%，黃金主題基金表現尤其亮眼，53 檔相關基金年內平均報酬率逾 24%。華夏基金旗下產品領先市場，追蹤中證滬深港黃金產業指數的黃金股 ETF(159562) 年內漲幅 26.7%。黃金現貨 ETF 中，黃金 ETF 華夏 (518850) 也上漲 26.76%，今年首季規模較上季成長 11 億元。這些基金主要投資於黃金開採、冶煉企業或掛鉤上海金交所合約，為投資人提供低門檻、高流動性的參與管道。
此輪黃金牛市始於 2018 年，底層邏輯與歷史週期顯著不同。自 1971 年美元與黃金脫鉤後，黃金定價通常與美債殖利率、通膨預期及美元信用掛鉤。
然而，美國實質利率維持高位，金價仍逆勢攀升，核心原因在於美元體系面臨信任危機。
業內人士指出，聯準會 (Fed) 無限量擴表導致貨幣貶值，加上地緣衝突與央行購金潮，黃金正成為對抗「美元脆弱性」的避險工具。
歷史經驗顯示，黃金牛市往往跨越十年周期。以 2000-2012 年為例，金價累計漲幅近 500%，期間經歷網路泡沫破裂、次貸危機等衝擊，最終因全球經濟回升、通膨回落而結束。
市場目前認為，儘管金價短期可能震盪，但貨幣體系重塑與全球去美元化趨勢將支撐長期漲勢。
華夏基金表示，黃金適合作為資產配置的「壓艙石」，佔比建議 5% 至 15%，而非單一重倉。投資人可透過定投黃金 ETF 聯接基金平滑成本，或是配置黃金股基金分享產業阿爾法收益。在波動中保持理性，以中長期視角佈局，方能掌握黃金的避險價值與資產配置紅利。
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