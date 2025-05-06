美元避險地位動搖 路透調查逾半分析師看貶未來一年走勢

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-06 19:43

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根據《路透》周二 (6 日) 公布的最新外匯市場調查，美元作為全球避險貨幣的地位正面臨信任危機。自川普重返白宮後，美元兌一籃子主要貨幣已下跌近 9%，分析指出，反覆不定的關稅政策是打擊信心的主因。

調查於 4 月 30 日至 5 月 6 日進行，共 83 位外匯策略師受訪，其中 46 人 (約 55%) 對美元的避險地位表達擔憂，較 4 月的約三分之一明顯上升。

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財政與貿易政策成市場主因

渣打銀行 G10 外匯研究主管 Steve Englander 形容：「這就像朋友之間信任的背叛，即使你辯解不是故意的，但對方已經記得了。」他強調，現在市場的關注已從短期刺激轉向美國的長期財政路徑。

川普 4 月 2 日宣布的關稅政策，雖後來給予 90 天緩衝期，但成效有限。上季美國國內生產毛額 (GDP) 亦出現三年來首次萎縮，企業為避關稅而提前進口，導致赤字擴大。

市場專家觀點：聯準會獨立性受質疑

儘管市場預期聯準會 (Fed) 今年將降息三次，官員近期卻暗示並不急於行動。富國銀行策略師 Erik Nelson 指出：「我們對美元下半年轉為看空，主因包括美國數據轉弱、實質降息，以及對 Fed 獨立性的疑慮。」

川普雖批評 Fed 主席鮑爾「毫無個性」，但表示不會提前將其撤職。不過，瑞銀經濟學家 Brian Rose 警告：「一旦市場質疑聯準會失去獨立性，美元的避險地位將被根本動搖。」

歐元走勢持穩 日元與瑞郎備受青睞

歐元兌美元目前維持在 1.13 美元，略低於 4 月中創下的三年高點。根據調查，預估歐元 6 個月後升至 1.14 美元、12 個月後升至 1.16 美元，為 2010 年以來最大上修幅度。

相較之下，日元與瑞士法郎更受避險資金青睞，兩者今年以來已分別升值近 10%。調查預測未來一年日元與瑞郎將分別再升 2.8% 與 0.4%。

未來展望：美元或將延續跌勢

ING 策略師 Francesco Pesole 表示，短期美元或有技術性反彈空間，因川普政府近期轉向談判取代威脅。但整體而言，策略師普遍認為美元中期仍面臨下行風險。