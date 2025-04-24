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〈財報〉寶僑下修全年財測 關稅與消費疲軟夾擊營運

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-24 20:00

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〈財報〉寶僑下修全年財測 關稅與消費疲軟夾擊營運(圖：REUTERS/TPG)

全球最大民生消費品製造商寶僑 (Procter & Gamble, P&G) 周四 (24 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 3/31) 財報，該公司下修本會計年度的營收與獲利預期，反映出美中貿易戰加劇與消費者支出下滑正對企業造成實質衝擊。

在公布最新財報後，寶僑 (PG-US) 盤前股價下跌近 3%，截稿前跌幅收窄至 1.38%，每股暫報 163.45 美元。


展望未來，寶僑表示 2025 年全年淨銷售將與去年持平，低於原先預估的 2% 至 4% 成長；核心每股獲利 (EPS) 預測則自原本的 6.91 至 7.05 美元下修至 6.72 至 6.82 美元。

根據財報，第三季營收報 197.8 億美元，年減 2%，不如市場預期的 201.1 億美元。該季每股盈餘符合市場預估，毛利率也略為收斂，反映出價格調漲幅度放緩、銷量略減 1% 的綜合結果。

圖：寶僑財報
圖：寶僑財報

寶僑執行長詹慕仁 (Jon Moeller) 指出，在地緣政治與消費者信心波動交織的局勢下，公司正在調整短期展望。他補充：「我們在這樣充滿挑戰與不確定的市場環境中，仍維持溫和的內增性銷售與 EPS 成長。」

詹慕仁稍早接受《CNBC》專訪時透露，公司可能會在下個會計年度 (7 月起) 進一步調漲產品價格。他直言：「關稅本質上具有通膨效應。」

他表示，川普政府在關稅議題上「保持相當開放的對話態度」，但企業仍須花費相當多時間觀察經濟走勢，「我們的工作不是制定政策，而是在該政策背景下達成最佳營運成果。」他也提到，近期美元走弱對公司「是個有利因素」。

在中國這個寶僑銷售與獲利排名第二大的市場，第三季營收年減 2%，雖較前一季 3% 的跌幅略有改善，但詹慕仁坦言：「中國的復甦仍需時日，前方道路將顛簸難行。」
 

美中關稅壓力升溫 供應鏈再成焦點

隨著美國總統川普對中國商品重啟高額關稅措施，企業供應鏈重塑議題再度升溫。寶僑表示，儘管公司約 90% 在美銷售產品於本土製造，但仍有 10% 的產品與原物料來自進口，其中約 15% 來自中國，包含包材與部分成品。

寶僑發言人指出，這些新增關稅將對公司成本構成壓力，公司可能考慮調漲價格以進行轉嫁。不過在目前消費環境疲弱下，漲價策略空間明顯受限。P&G 已連續幾季減緩漲價幅度，本季僅上調 1%，難以彌補銷量下滑。

近年寶僑面臨零售通路自有品牌日益激烈的競爭壓力，尤其在物價高漲、消費者預算受限的情況下，消費者轉向價格更具吸引力的產品，對寶僑等品牌商形成挑戰。

全球需求不均 地區表現分化

寶僑表示，今年以來在亞洲、非洲與中東地區銷量走弱，部分受當地反西方情緒升溫所影響，拖累整體表現。而在美國市場，消費者在 2 月與 3 月的支出明顯轉弱。另一方面，競爭對手如金百利克拉克 (Kimberly-Clark)(KMB-US) 與利潔時 (Reckitt) 也分別下修全年財測，顯示整體民生用品市場正面臨跨區域挑戰。

與此同時，雀巢 (Nestle) 與聯合利華 (Unilever)(ULVR-US) 則憑藉部分品類產品價格上漲與品牌力支撐，在最新財報中繳出優於預期的成績單，反映民生消費品產業內部仍有強弱分野。

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寶僑P&G財報營收獲利財測民生用品漲價貿易戰關稅消費者支出疲弱供應鏈零售品牌產業

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