日本抗拒美方經濟施壓 拒絕脫鉤北京

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-24 20:17

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根據彭博周四 (24 日) 報導，在美國加大對中國貿易施壓、尋求結盟國共同應對的背景下，日本傳出將抵制任何旨在孤立中國的貿易聯盟提議，以維護與北京之間的重要經濟關係。多位日本現任與前任官員透露，日本政府正試圖在維繫與中國的經貿往來與應對川普政府加徵關稅壓力之間尋求平衡。

日本官員表示，雖然東京正試圖與華府達成一項涵蓋汽車與農產品的雙邊貿易協議，以爭取永久豁免美國的高關稅措施，但不願成為針對中國的經濟聯盟一員。日本希望能在 6 月舉行的七大工業國 (G7) 峰會前敲定相關協議，以避免在美中博弈中陷入被動。

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經濟不願脫鉤 中國仍為最大貿易夥伴

中國是日本最大貿易夥伴，約占日本整體貿易額的 20%。儘管美國已於 2023 年取代中國，成為日本出口的首要市場，但北京仍是日本重要的原物料與商品供應來源。日本政府認為，若大幅削弱對中經濟關係，將對本國產業造成嚴重衝擊。

其中稀土供應問題尤受關注。2010 年日中因領土爭端而爆發稀土禁運風波，曾重創日本製造業，使政府與企業積極尋求供應來源多元化。近期中國將七種稀土金屬列入出口管制清單，引發日本再次警覺。日本公明黨黨魁齋藤鐵夫 (Tetsuo Saito) 本周赴中訪問，並轉交首相石破茂致習近平的信函，呼籲中方對稀土出口「做出正確決定」。

日本不願成為中美貿易戰的棋子

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 稍早曾表示，美國將先與盟友達成共識後，再聯合對中施壓。日方官員透露，雖然美方尚未明言要求日本在半導體與對中出口方面採取行動，但若提出類似要求，東京將以自身利益為優先考量。日本外交部對此未立即回應置評請求。

前外相、現任自民黨議員河野太郎 (Kono Taro) 也向彭博表示，應對與中國供應鏈相關的經濟安全問題「必須非常謹慎」。他強調，日本目前正努力推動中國重新開放對日本水產品與牛肉的進口，顯示東京並不打算縮減對中經濟互動。

此外，豐田汽車 (Toyota) 近日也宣布計畫於 2027 年在中國上海興建新廠，預計投資約 20 億美元，展現日企對中國市場的長期承諾。

政治與經濟壓力並存 日本如履薄冰

日本在外交上深度倚賴美國這一唯一正式安全盟友，駐日美軍規模為全球最大。川普近來再次要求日本提高對駐軍費用分擔，也讓日方感受更大政治壓力。