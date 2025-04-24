〈財報〉意法半導體Q2財測優預期 稱關稅尚未引發客戶恐慌

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-24 19:25

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歐洲晶片大廠意法半導體 (STMicroelectronics) 周四 (24 日) 公布財報指出，儘管面臨全球貿易緊張局勢，公司對美國關稅的潛在衝擊仍保持觀望，目前並未觀察到客戶出現恐慌或立即反應。

該公司總裁暨執行長謝利 (Jean-Marc Chery) 表示：「我們尚未看到客戶的恐慌反應或立即行動。供應鏈的結構性調整非常複雜，涉及產品轉移與重新認證，因此目前仍是『急不得』的階段。」

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不過，謝利也坦言，若美中貿易緊張升溫，可能對全球汽車產業造成負面衝擊。但他也指出，意法半導體可能因競爭對手受制於關稅而受益，有機會搶占市占。

展望未來，意法半導體預估第二季營收將達 27.1 億美元，雖較去年同期下滑 16.2%，但優於市場預期的 26.2 億美元；今年資本支出預計落在 20 億至 23 億美元之間，略低於去年的 25.3 億美元。

該公司未提供全年營收展望，但謝利坦言今年營收將低於 2024 年。

根據財報，第一季營收則為 25.2 億美元，年減 27%，符合市場預期；淨利僅 5,600 萬美元，較去年同期大減逾八成，主要受到汽車與工業市場需求疲弱影響；每股獲利為 0.07 美元，略優於預期的 0.06 美元；毛利率為 33.4%，低於去年同期的 40.1%，也略低於市場預估的 33.8%。

圖：意法半導體財報

分析師普遍認為，儘管短期內貿易不確定性仍高，但汽車與工業半導體市場可能正處於週期性復甦初期，預期將在 2025 年下半年至 2026 年逐步回升。