波音帶動！美國3月耐久財訂單暴增9.2% 創8個月來最大升幅

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-24 21:24

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根據美國商務部周四 (24 日) 公布的數據，3 月耐久財訂單受波音 (BA-US) 訂單激增與企業囤貨行為帶動，月增 9.2%，創下自去年 7 月以來最大增幅，遠超經濟學家預期的 2.1%，也高於前值 0.9%，但排除運輸項目後的核心資本財訂單僅微幅成長 0.1%，顯示企業在關稅與政策不確定性升高下投資意願轉趨保守。

3 月耐久財訂單受波音 (BA-US) 訂單激增與企業囤貨行為帶動，創下自去年 7 月以來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

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根據報告，3 月核心資本財訂單──不含飛機與軍工設備的商業設備投資指標──連續第二個月表現低迷，僅成長 0.1%，2 月該項目經修正為下滑 0.3%。而核心資本財出貨量僅月增 0.3%，低於 2 月的 0.7%，可能對第一季國內生產毛額 (GDP) 貢獻有限。

雖然整體耐久財訂單因波音接獲 192 架飛機訂單而跳增，為 2023 年底以來新高，遠超 2 月的 13 架，但此增幅恐難持久。在美中貿易緊張升溫下，中國近期已指示國內航空公司暫停接收美製波音飛機，未來幾月相關訂單可能面臨下修風險。

整體耐久財訂單因波音接獲 192 架飛機訂單而跳增，為 2023 年底以來新高，遠超 2 月的 13 架，但此增幅恐難持久。(圖：ZeroHedge)

除了飛機外，汽車與金屬類商品訂單亦在 3 月上升，反映出製造商與零售業者為避免關稅上路提前備貨的「前置行為」。汽車與卡車訂單月增 2.3%，為連續第二月上揚。

投資腳步放緩 預示經濟成長動能趨緩

市場分析指出，關稅與貿易政策高度不確定，正讓美國企業陷入觀望，尤其是對中小企業與依賴中國零組件的業者而言，成本壓力與供應風險同步上升。

經濟學家表示，若關稅戰持續，企業投資可能明顯萎縮，進而拖累整體經濟成長。加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 資本市場首席經濟學家 Ali Jaffery 就指出：「貿易不確定性與關稅帶來的衝擊將在第二季開始全面顯現。」

事實上，衡量第一季投資貢獻的非國防資本財出貨量 (含飛機) 月減 1.9%，為去年 10 月以來最大跌幅，可能導致 GDP 成長估值下修。亞特蘭大聯準銀行 (Atlanta Fed) 先前估算，企業設備投資原預計將對第一季 GDP 貢獻近 0.8 個百分點，數據公布後可能面臨調整。

儘管少數產業如鋼鐵業因關稅受惠、減少外國競爭壓力，但整體製造業景氣已現疲態。標普全球 (S&P Global) 製造業採購經理人指數 (PMI) 連續兩個月接近停滯，費城地區製造業指數更暴跌近 39 點，為兩年來最大跌幅。