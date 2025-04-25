郭明錤：iPhone 17系列三款新機升級12GB DRAM 美光與SK海力士可望受惠

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-25 00:40

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天風國際證券分析師郭明錤周四 (24 日) 在最新產業調查報告中指出，蘋果 (AAPL-US) 計劃自 2025 年下半年起，針對多款 iPhone 17 系列機型導入 12GB DRAM(動態記憶體)規格，較原先市場預期更為積極，主要受惠供應商為美光 (MU-US) 與 SK 海力士。

郭明錤表示，根據最新供應鏈動向，預計 iPhone 17 Pro Max、Pro 與一款全新超薄機型，將全數配備 12GB DRAM。這一升級規格原先預期僅限於 Pro Max，顯示蘋果正在強化旗艦級與高階產品線的硬體性能配置。

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針對標準版 iPhone 17，蘋果內部雖也傾向導入 12GB 記憶體，但仍在進行最終評估，主因為供應鏈產能與物料分配問題。最終決策預計將於今年 5 月拍板。

即使標準版最終維持 8GB 配置，郭明錤認為，蘋果計畫在 2026 年下半年推出的 iPhone 新機種全面導入 12GB 記憶體的機率極高，將進一步鞏固其於高效能手機市場的地位。

從成本結構來看，12GB DRAM 的平均單價（ASP）約為 8GB 版本的 150%，此一升級趨勢將明顯挹注供應商營收。報告指出，美光與 SK 海力士將是最大受惠者，其中美光因 AI 高頻寬記憶體（HBM）基期較低、成長潛力更為可觀。