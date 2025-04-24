拉加德：美國關稅或導致歐洲通膨壓力減緩 6月擬重估成長預測

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-24 02:10

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歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周三 (23 日) 表示，美國對中國與歐洲加徵高關稅雖然在美國本土可能推升通膨，但對歐元區來說，若歐洲不採取反制措施，這些關稅可能反而具有「通膨降溫」(Disinflationary)的效果。

拉加德於華盛頓出席《華盛頓郵報》(The Washington Post)的公開訪談時指出：「目前整體效應仍難以判斷，但如果歐洲沒有採取反制行動，我認為從物價面來看，最終可能是偏向通膨降溫，而非通膨加劇 (Inflationary) 影響。」

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她說明，鑑於美中貿易戰持續升溫，中國可能出現產能過剩，並將出口轉向歐洲市場，這將可能壓低歐洲商品價格。「這會對歐洲物價產生抑制作用，尤其是在需求面尚未強勁回升的時期。」

目前美中雙方互相加徵高額關稅，美國對中稅率達 146%、中國則回敬 125%。針對歐洲方面，美國總統川普對歐盟鋼鋁產品加徵 25% 關稅，歐盟雖有報復性清單，但同意暫緩 90 天執行，以爭取談判空間。

川普近日表態希望與歐盟達成貿易協議，並已將對歐盟出口品的「對等關稅」(Reciprocal Tariff)自 20% 暫時調降至 10%。法國財長隆巴德 (Eric Lombard) 則表示，希望雙方避免報復，推進真正的自由貿易協定。

儘管目前尚未有實質降稅進展，拉加德提醒，這波關稅政策的不確定性已對歐洲經濟造成影響。她透露，歐洲央行可能在 6 月會議時重新評估成長預測。

拉加德說：「我們尚未從出口數據明顯看到衝擊，可能因為企業預作準備、提前補庫存，但從採購經理人指數 (PMI)、採購與雇用意願來看，確實已有放緩跡象。」

此外，她提到德國國會近期通過大規模基礎建設與國防支出方案，這項財政刺激計畫可能會帶來反向的通膨推升壓力，未來兩者效應將同時存在，尚須進一步觀察。

對於美國聯準會 (Fed) 近期頻頻遭總統川普批評是否影響央行獨立性，拉加德重申她對 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的尊重，並強調：「歷史經驗證明，當央行失去獨立性時，經濟通常會伴隨成長下滑與通膨上升。」