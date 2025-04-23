路透：白宮傳考慮下調中國關稅至50%-65% 美股聞訊飆高

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-23 23:23

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路透周三 (23 日) 援引知情人士消息報導，美國總統川普政府正在考慮，於與北京進行貿易談判期間，下調對中國進口商品所施加的高額關稅，作為舒緩雙邊緊張情勢的手段之一。消息傳出後，美股擴大漲幅，顯示市場對潛在和解方案持樂觀態度。

消息人士透露，白宮目前正在審慎評估下調中國關稅的可能性，但強調此舉若成真，僅會作為談判的一部分、而非單方面讓步。該言論呼應《華爾街日報》(WSJ) 稍早報導內容，該報援引白宮官員說法指出，關稅可能降至 50% 至 65% 的區間，相較目前最高 145% 的水準明顯下調。

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自川普於 2025 年 1 月重返白宮以來，已大幅提高對中國進口商品的關稅，並對數十個貿易夥伴加徵「報復性關稅」與「萬國稅」制度，引發市場對全球貿易再度緊張的擔憂。

然而，川普周二稍早的言論顯示其態度轉趨務實。他表示，與中國若能達成協議，將可「大幅」降低關稅。他補充道：「如果他們願意談，我們將訂一個協議，那些關稅就不會這麼高了。」

根據《華爾街日報》進一步報導，白宮也在考慮採行階梯式關稅制度，類似國會中國委員會 2024 年底提出的提案，針對非戰略性產品課徵 35% 關稅，對被視為國安相關的戰略物資則課以至少 100% 的稅率，並於五年內逐步實施。

白宮尚未對此報導做出正式評論。

消息一出，美股進一步擴大漲幅。標普 500 指數在周三早盤一度上漲 3.3%，創下兩周來新高。市場此前已受到川普淡化開除聯準會 (Fed) 主席鮑爾的言論激勵，而此番貿易政策的潛在緩和，更讓投資人看好風險資產後勢。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 850 點或 2.2%，那斯達克綜合指數漲近 600 點或近 3.6%，標普 500 指數漲近 2.6%，費城半導體指數漲近 5.3%。

市場分析人士指出，若美中最終達成協議，將有助緩解通膨壓力、提振出口企業信心，並降低對供應鏈重組與價格成本上升的擔憂。部分投資機構認為，這可能成為年內市場轉折的關鍵變數。