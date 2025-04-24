〈財報〉AI熱潮+企業囤貨助力 SK海力士Q1營業獲利激增158% 開盤應聲漲1.8%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-24 08:55

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受惠於市場對 AI 晶片旺盛需求，以及客戶在美國加稅前的囤貨行動，輝達高頻寬記憶體 (HBM) 關鍵供應商 SK 海力士今年首季業績強於預期，營業獲利成長 158% 至 7.441 兆韓元，超過同業競爭對手三星首季財測數字 6.6 兆韓元，首季營收亦年增 42% 至 17.639 兆韓元，淨利從一年前的 1.92 兆韓元年增逾三倍至 8.108 兆韓元，並超過去年末季創歷史紀錄的 8.006 兆韓元。

《韓聯社》報導，這家全球第二大記憶體晶片商今 (24) 日公布的營業獲利跟營收均創下去年第四季以來史上次高紀錄，對此該公司表示：「由於 AI 系統開發競爭和庫存積累需求，記憶體市場的成長表現超出預期。」

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SK 海力士預測，作為該公司 AI 記憶體戰略基石的 12 層 HBM3E 本季銷售額，料將成長至 HBM3E 總收入的一半以上。

SK 海力士還看好智慧手機 AI 功能的進步將推動替換需求，推動高性能 DRAM 晶片的銷售。根據該公司預估，今年第二季 DRAM B/G 銷售季增表現將處於 10% 至 20% 的低位，但 NAND 快閃記憶體 B/G 銷售季增率將超過 20%。

但這家總部位於南韓利川的公司仍警告，宏觀經濟的不確定性將導致下半年需求波動，不過仍維持今年 HBM 需求將成長一倍的預測，因該公司提前一年跟客戶達成了供應協議。

SK 海力士還打算在今年底前完成第 6 代 HBM4 晶片的大量生產準備。

SK 海力士財務長金宇鉉 (Kim Woo-hyun) 在財報電話會議中說：「為提高投資效率，將把重點放在需求可行性和獲利能力強的產品上。作為 AI 記憶體晶片領域的領導者，我們將加強與合作夥伴的合作，開展技術創新，以保持行業領先的競爭力，繼續實現利潤增長。」