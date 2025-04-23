比亞迪重啟歐洲汽車業務 延攬Stellantis高層重整戰略搶市

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-23 20:53

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比亞迪去年宣布，混合動力車將成為其歐洲戰略核心。現任歐洲特別顧問、前菲亞特克萊斯勒高層 Alfredo Altavilla 指出，歐洲消費者對純電車接受度仍有限，建議比亞迪未來所有新車型都應提供純電與油電混合兩種版本。

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Altavilla 進入團隊後，迅速延攬多位來自 Stellantis(STLA-US) 的高階人才，包括負責德國市場的 Maria Grazia Davino、義大利區的 Alessandro Grosso 以及西班牙區的 Alberto De Aza。這些人選皆是當地市場熟悉的經理人，並獲得比亞迪開出的優渥薪資條件。

報導指出，比亞迪目前正將德國經銷據點由原本的 27 間大幅擴展至 120 間。比亞迪去年底在德國僅售出不到 2900 輛車，遠低於該國 280 萬輛的總銷量規模，凸顯當地推廣困難。現任德國區總經理 Davino 直言：「這個市場不容易，我們還缺少一些最基本的條件。」

前任高層表示，比亞迪最大失策在於錯把歐洲當成單一市場對待，忽略各國消費習性差異。有前員工形容：「歐洲就像一鍋裡跳動的青蛙，各國朝不同方向跳躍。」這讓比亞迪直到近期才真正理解歐洲市場的複雜性。

儘管起步受挫，但比亞迪調整策略已有成效。今年首季，比亞迪在歐洲 (含英國) 銷售超過 3.7 萬輛，較去年同期的 8,500 輛大幅成長逾三倍。

比亞迪也加強品牌形象與技術布局，包括推出「天神之眼」(God’s Eye) 輔助駕駛系統，並於本周上海車展展出多款新車，從入門級的 Seal 06、Sealion 06 到旗艦豪華 SUV Yangwang U8L 與高階電動跑車 Denza Z，展現產品線多元化。