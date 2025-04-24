美財長澄清：無單方面降稅承諾 美中關稅須互降才談得下去

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-24 00:03

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美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周三 (243 日) 表示，川普政府並未向中國單方面提出調降關稅的承諾，強調若要推動美中貿易談判重啟，雙方都必須下調當前處於歷史高位的關稅水準。他坦言，目前的稅率水準如同實質貿易禁令，不利於雙邊關係長期發展。

貝森特是在華盛頓出席國際金融協會 (IIF) 年度會議後接受媒體訪問時，針對日前媒體報導「白宮考慮將中國進口關稅降至 50%-65%」一事作出回應。他表示：「我們從未提出單方面讓步的想法，這絕非事實。」

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儘管如此，貝森特也指出，目前美中雙方皆認為現行的高關稅「不可持續」，並強調「若關稅能以對等方式調降，我不會感到意外」。根據現行政策，美方對中國進口商品的平均關稅已達 145%，中方對美國商品則為 125%，創下百年來高點。

他補充，若要實現真正的貿易再平衡，美中關係的正常化可能還需要兩到三年時間，且關鍵在於「雙方高層之間的互信與溝通」。

川普本周稍早曾表示，他相信能與中國達成「公平協議」，並指出若能達成共識，美方關稅「將會大幅降低，但不會降到零」，展現出相較過往更為柔軟的態度。

不過貝森特也強調，川普政府對中國的政策評估不僅限於關稅層面，也將納入非關稅障礙與產業補貼等結構性議題。他表示，目前與中國尚無具體重啟談判的時間表。

另一方面，貝森特也提到美印貿易進展良好，雙方「非常接近」達成初步協議。他指出，即使尚未有正式文件，建立初步的框架性共識也代表美方對深化雙邊貿易關係的重視。