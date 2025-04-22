拚了！外賣大戰繼續升級 劉強東親自送外賣
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-22 07:30
中國京東集團 (JD-US) (09618-HK) 創始人劉強東周一（21 日）親身在北京送外賣，有網友在社交平台曬出與劉強東的合影，稱其接到劉強東送的第一單外賣，這也代表京東與美團 (03690-HK) 的外賣大戰繼續升級。
自 2 月 11 日京東宣布正式啟動外賣服務以來，短短兩個多時間裡，京東與美團多次交鋒。
據《科創板日報》報導，部分消費者在體驗過程中表示，京東外賣有接單慢、配送員身著美團服裝等情況。以一杯約人民幣 21 元的飲料為例，免運費疊加優惠券，到手 18 元，送達時間比預計配送時間晚了約 3 分鐘左右，配送員為京東旗下達達快送。
相比過去網路企業在藍海市場打群架，這次京東跨足外賣領域，是在已有龍頭企業掌控的成熟市場競爭。
「在充分競爭的情況下，外賣可能也不見得是一個特別優質的業務。因為外賣行業涉及民生，直接連結的是城鎮居民、年輕人、廣大的中小商家等，是涉及社會就業和穩定的底座，不太可能成為暴利的行業。」艾媒咨詢集團執行長兼首席分析師張毅說。
但從長遠發展角度，張毅指出，京東進軍外賣市場的舉措，實則是為其未來業務版圖進行前瞻性布局。
他強調：「外賣行業背後的是即時零售這一極具潛力的賽道。若論電商行業未來演進方向，我們有充分理由認為即時零售是未來電商的出路。因此，京東此次戰略布局，本質上是在為搶佔未來業務高地做鋪墊。」
工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林則從競爭格局進行分析，他表示，京東與美團的較量將聚焦於兩大核心戰場：一是用戶爭奪，二是騎手爭奪。
「在這場攻防戰中，誰能在用戶覆蓋率和騎手佔有率上突破市場容量的一半，誰就能掌握更強的市場話語權和規模優勢。」盤和林說。
盤和林認為：「當前競爭態勢下，美團作為守擂方，其核心挑戰在於防止騎手流失。由於美團採用外包模式而非全職雇傭制，其在騎手多平台接單方面缺乏強制約束力。反觀京東，則採用全職與兼職相結合的用工模式，兼職會以美團騎手作為補充。因而京東要保障美團兼職騎手的收入，才能留住人。」
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