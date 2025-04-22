拚了！外賣大戰繼續升級 劉強東親自送外賣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-22 07:30

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自 2 月 11 日京東宣布正式啟動外賣服務以來，短短兩個多時間裡，京東與美團多次交鋒。

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據《科創板日報》報導，部分消費者在體驗過程中表示，京東外賣有接單慢、配送員身著美團服裝等情況。以一杯約人民幣 21 元的飲料為例，免運費疊加優惠券，到手 18 元，送達時間比預計配送時間晚了約 3 分鐘左右，配送員為京東旗下達達快送。

相比過去網路企業在藍海市場打群架，這次京東跨足外賣領域，是在已有龍頭企業掌控的成熟市場競爭。

「在充分競爭的情況下，外賣可能也不見得是一個特別優質的業務。因為外賣行業涉及民生，直接連結的是城鎮居民、年輕人、廣大的中小商家等，是涉及社會就業和穩定的底座，不太可能成為暴利的行業。」艾媒咨詢集團執行長兼首席分析師張毅說。

但從長遠發展角度，張毅指出，京東進軍外賣市場的舉措，實則是為其未來業務版圖進行前瞻性布局。

他強調：「外賣行業背後的是即時零售這一極具潛力的賽道。若論電商行業未來演進方向，我們有充分理由認為即時零售是未來電商的出路。因此，京東此次戰略布局，本質上是在為搶佔未來業務高地做鋪墊。」

工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林則從競爭格局進行分析，他表示，京東與美團的較量將聚焦於兩大核心戰場：一是用戶爭奪，二是騎手爭奪。

「在這場攻防戰中，誰能在用戶覆蓋率和騎手佔有率上突破市場容量的一半，誰就能掌握更強的市場話語權和規模優勢。」盤和林說。