〈日股收盤〉日元強漲至7個月新高 日經指數下挫450點
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-21 15:57
日元兌美元匯率周一 (21 日) 升至 7 個月來最高點，引發銀行股與出口類股走弱，拖累日經 225 指數(NKY) 表現，終場 1.3% 或 450.36 點，報 34,279.92 點。
東證指數 TOPIX(TPX) 股價指數 (TOPIX) 終場跌 1.18% 或 30.22 點，收 2,528.93 點。
日元兌美元匯率升至 141 日元以上，創下 7 個月以來的新高。主要原因是美元走軟，這與市場對美國聯準會獨立性的擔憂日益加劇有關。
同時，日本和美國貨幣政策預期分歧也是導致美元兌日元下跌的原因之一。日本三月份的核心通膨加速，為日本央行進一步升息敞開了大門，這進一步支撐了日元。
此外，日美財長傳出將在 24 日在華盛頓舉行會談，屆時可能會討論匯率問題。對此，日相石破茂表示，在與美方進行任何匯率協商時，日方將強調「公平性」。
日本出口類股應聲下挫，豐田下跌 2.89%、日產下跌 2.21%、本田下跌 1%。
銀行股同步走軟，三菱日聯金融下跌 1.93%，瑞穗金融下跌 2.39%，三井住友金融下跌 2.11%。
其他焦點個股，索尼下跌 2.57%，軟銀下跌 2.33%，任天堂下跌 1.21%，迅銷下跌 1.74%。
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