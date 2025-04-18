ECB總裁拉加德：貿易關稅構成負面衝擊 降息因應通膨降溫與成長風險

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-18 00:10

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歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周四 (17 日) 表示，ECB 此次決定降息，是基於對通膨趨緩的信心提高，以及對於全球貿易緊張局勢升高、恐衝擊歐元區經濟成長的憂慮。

ECB 當天將主要存款利率下調 1 碼 (25 個基點) 至 2.25%，為去年 6 月以來第七次降息。拉加德指出，此次政策調整獲得管委會一致支持，並標誌著 ECB 進入一個新的階段，「政策將更加依賴數據，每次會議都可能重新評估利率立場。」

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然而，她也警告貿易緊張情勢改變了歐洲央行的「風險地圖」，強調此次降息的「雙重理據」，包括通膨降溫信心提升，以及「貿易摩擦所帶來的異常不確定性」使經濟前景惡化。

拉加德直言：「關稅是一種負面需求衝擊，可能透過出口、投資與消費三方面抑制成長。對通膨的完整影響則需時間才能完全反映。」

儘管外部環境趨於脆弱，拉加德認為歐元區 2025 年初仍展現一定韌性，製造業活動出現穩定跡象，第一季 GDP 估計正向成長，失業率則在 2 月降至 6.1%，為歐元問世以來最低。

她也強調近期歐洲各國與歐盟推出的財政政策，包括基礎建設與國防投資將對製造業帶來正面影響。她說：「當你向經濟注入 8,000 億歐元，甚至接近 1 兆歐元的資金，那絕非小事，對成長有明顯推動效果。」