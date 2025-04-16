超微受美對中晶片限制衝擊 預估最高損失達8億美元

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根據超微向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，此次影響主要來自其 MI308 人工智慧 (AI) 加速器產品被納入出口管制範圍。新規定要求廠商在出口特定高階晶片至中國及其他指定地區前，需先取得美國商務部的出口許可。超微坦言，雖然將提出申請，但「無法保證能取得授權」。