超微受美對中晶片限制衝擊 預估最高損失達8億美元
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-16 23:10
美國半導體大廠超微 (AMD) 周三表示，受到美國政府擴大晶片出口限制影響，可能面臨高達 8 億美元的財務衝擊。消息一出，超微股價當日下跌逾 5%，競爭對手輝達 (NVDA-US) 也同步重挫。
截稿前，超微 (AMD-US) 周三盤中股價下跌 6.79%，每股暫報 88.82 美元。
根據超微向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，此次影響主要來自其 MI308 人工智慧 (AI) 加速器產品被納入出口管制範圍。新規定要求廠商在出口特定高階晶片至中國及其他指定地區前，需先取得美國商務部的出口許可。超微坦言，雖然將提出申請，但「無法保證能取得授權」。
超微指出，這項限制將影響其庫存、採購承諾與相關準備金，對公司財務造成潛在重大影響。
根據財報，中國在 2024 年為超微第二大市場，創造約 62.3 億美元營收，占總銷售額逾 24%。若出口受限，將對公司未來成長動能構成挑戰。
輝達方面也於前一日披露，受到 H20 晶片出口受阻影響，將提列約 55 億美元的季度損失。該公司年報顯示，中國是其第四大市場，僅次於美國、新加坡與台灣。
分析師指出，美方至今尚未批准任何圖形處理器 (GPU) 對中國出口的申請，使得業界對未來持續性銷售充滿疑慮。隨著美中科技角力升溫，AI 晶片供應鏈正面臨前所未見的監管挑戰。
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