Lyft斥資近2億美元收購Free Now 首度進軍歐洲市場

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-16 23:40

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美國叫車平台 Lyft 周三 (16 日) 宣布，將以約 1.75 億歐元 (約 1.97 億美元) 現金，收購歐洲知名同業 Free Now，正式啟動其首度跨足北美以外市場的全球擴張計畫。這筆交易預計於 2025 年下半年完成。

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Free Now 目前在歐洲九國、超過 150 個城市提供服務，涵蓋英國、法國、德國、西班牙與義大利等主要市場，平台不僅整合傳統計程車與叫車服務，也提供電動滑板車、電動摩托車與共享單車等多元移動方案。該公司 2024 年總預訂額突破 10 億歐元，已達損益兩平，並強調 90% 營收來自計程車業務。

Lyft 表示，此次收購將使其可觸及市場幾乎翻倍，從現有的每年 1,610 億次個人車程潛在市場，擴大至超過 3000 億次。預計將進一步推升年度總預訂額約 11.4 億美元，強化營收多元化，同時與現有的美加業務整合，實現雙平台無縫連接。

該公司執行長里謝 (David Risher) 表示：「現在正是進軍歐洲的最佳時機。」他指出，過去兩年 Lyft 對北美服務進行優化，包括降低司機取消率、加快接送速度與提升駕駛收入，整體營運狀況顯著改善。

Free Now 現任執行長齊默曼 (Thomas Zimmermann) 則強調，歐洲仍有近半數計程車業者尚未數位化，未來成長潛力巨大。市場競爭方面，Lyft 將面對 Uber(UBER-US)、愛沙尼亞的 Bolt 與以色列的 Gett 等強勁對手，其中 Uber 自 2012 年起便已深耕歐洲，但多次因合規問題在倫敦面臨營運挑戰。

此次併購也獲分析師看好。Piper Sandler 認為透過併購方式進軍歐洲，有助於 Lyft 有效穿越當地複雜的法規與勞工制度。此外，Free Now 本身與當地政府、車隊營運商與工會關係良好，為 Lyft 擴張奠定重要基礎。