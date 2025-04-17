〈美股盤後〉鮑爾暗示不會很快降息 道瓊重挫近700點 輝達下殺近7%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-04-17 05:06

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聯準會主席鮑爾暗示推遲降息，美股週三 (16 日) 尾盤急殺，道瓊收盤重挫近 700 點，費半崩超 4%，輝達狂瀉近 7%，台積電 ADR 走弱 3.6%。

美國總統川普的全面關稅計畫，使聯準會陷入未知領域。鮑爾週三於芝加哥經濟俱樂部發表演說，這是自白宮 4 月 2 日宣布全面關稅以來，鮑爾第二次公開露面。

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鮑爾稱，川普關稅政策可能推升通膨、拖累經濟成長，讓聯準會在「穩定物價」與「充分就業」的雙重政策目標之間面臨艱難抉擇。

他透露，央行可以先觀望川普關稅政策如何實施，然後再考慮任何利率變動。此言打破「投資人對央行可能傾向於降息以緩解經濟衝擊」的希望。

根據 CME FedWatch 工具顯示，截至週三下午，交易員預計聯準會在 5 月會議上降息的可能性僅為 14.2%，低於一週前的 20.4%。

世界貿易組織週三警告稱，由於關稅飆升和貿易政策不確定性，全球貿易前景急劇惡化，根據現行關稅，包括 90 天的「對等關稅」暫停，預計 2025 年世界商品貿易量將下降 0.2%。

美股週三 (16 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數大跌 699.57 點，或 1.73%，收 39,669.39 點。

那斯達克指數大跌 516.01 點，或 3.07%，收 16,307.16 點。

S&P 500 指數大跌 120.93 點，或 2.24%，收 5,275.7 點。

費城半導體指數大跌 164.73 點，或 4.10%，收 3,857.17 點。

NYSE FANG+ 指數大跌 377.10 點，或 3.25%，收 11,224.07 點。

標普 11 大板塊僅能源股收高，資訊科技殺紅眼，跌幅近 4% (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王哀鴻遍野。Meta (META-US) 大跌 3.68%；蘋果 (AAPL-US) 大跌 3.89%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.91%；微軟 (MSFT-US) 大跌 3.66%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.93%。

台股 ADR 淒慘戚戚。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.6%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.61%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.87%%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.40%。

企業新聞

川普政府已通知輝達，為中國市場設計的降規版 AI 晶片 H20 須先取得許可才能出口，而超微 (AMD) 的 MI308 和同等晶片也納入美國管制範圍，這些限制「沒有期限」。

輝達宣布，2026 財年第一季財報會認列 H20 晶片有關的 55 億美元費用。輝達 (NVDA-US) 週三崩跌 6.87% 至每股 104.49 美元，市值蒸發 1880 億美元。

超微最多將提列 8 億美元費用，超微 (AMD-US) 狂瀉超 7.35% 報每股 88.29 美元。

艾司摩爾 ADR (ASML-US) 重挫 5.19% 至每股 574 美元。艾司摩爾 16 日公布 2025 年第一季財報，整體營收符合預期，但因新增訂單僅 39.36 億歐元，相較於前季取得的新訂單 70.88 億歐元，大減 45%。

OpenAI 大股東微軟 (MSFT-US) 下滑 (3.66% 至每股 371.61 美元。OpenAI 今日推出兩款新 AI 模型 o3 和 o4-mini，該公司表示這是迄今為止其最智慧且推理能力最強的系統。這兩款模型設計為在回應前進行更長時間的思考，在複雜研究、程式設計和視覺任務方面提供顯著改進的性能。

週三一份監管文件顯示，知名投資人、億萬富豪艾克曼 (Bill Ackman) 的避險基金潘興廣場持有赫茲 4.1% 的股份。赫茲 (HTZ-US) 暴漲 56.44% 至每股 5.71 美元。

經濟數據

美國 3 月零售銷售月增率報 1.4%，預期 1.3%，前值 0.2%

美國 3 月核心零售銷售月增率報 0.5%，預期 0.4%，前值 0.7%

美國 3 月工業生產指數月增率報 - 0.3%，預期 - 0.2%，前值 0.8%

華爾街分析

安聯首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 研判：「從根本上說，東西方兩大國之間的懦夫博弈仍在繼續，其他國家正在試圖弄清楚如何駕馭這種情況。」

瑞銀指出，預計貿易談判最終將取得進展，但美國和中國之間的邊緣政策似乎將在短期內持續下去。

FBB Capital Partners 研究主管 Michael Bailey 表示：「鮑爾完全是把股票拋在一邊。這是希望破滅的一年，首先是令人失望的關稅，現在聯準會又讓投資人陷入困境。」