Fed面臨通膨與就業拉鋸戰 川普關稅政策添變數

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-16 22:40

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路透周三 (16 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 在經濟不確定性加劇下，恐面臨政策走向的激烈內部辯論，特別是如何在通膨壓力與就業市場支撐間取得平衡。

自川普宣布新一輪全球性關稅措施後，又暫緩執行，讓市場陷入混亂。Fed 多位官員，包括主席鮑爾已公開表示，未來可能被迫在抑制通膨與支持就業之間做出艱難選擇。

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儘管近期數據預示通膨壓力可能因住房與服務類價格趨緩而放鬆，但許多家庭和企業在關稅陰影下推遲支出與投資，這可能削弱經濟成長動能。同時，消費者為了搶購進口商品 (如汽車、電子產品) 也短暫提振了需求。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 指出，若川普最終全面實施所有已宣布的關稅，「將對美國產出與就業造成持久衝擊，並對貨幣政策的適當立場產生重大影響。」他認為，若經濟明顯放緩甚至接近衰退，他會傾向更早且更大幅度地降息。

然而，也有官員主張應繼續觀望，等數據有明確轉向再行動。另有一派則堅持以控制通膨為優先，擔心放鬆政策會讓公眾對 Fed 維穩物價的能力失去信心，導致通膨預期上升，最終需要更劇烈的政策應對。

Fed 目前的政策框架，是根據通膨與失業哪一方偏離目標更嚴重，來決定政策方向。但在實際操作上，不同官員對風險的看法、數據詮釋以及分配經濟代價的態度都不盡相同——是否能接受較高失業來壓抑通膨，或反之。

麻省理工學院教授暨前英格蘭銀行貨幣政策委員會成員佛布斯 (Kristin Forbes) 表示，在疫情後通膨急升期間，工資追不上物價所造成的民眾痛苦仍歷歷在目，「現在決策者不僅要看當前數據，更要思考價格水準、民生成本的長期影響。」

Evercore ISI 副董事長古哈 (Krishna Guha) 補充指出，關鍵在於通膨的「持續性」是否會成真。他表示：「如果基本通膨與通膨預期仍維持穩定，Fed 會等到失業率上升約 25 至 30 個基點後再開始降息，而不會提前出手。」