蘋果今年首季iPhone出貨年增10% 提前備貨避關稅效應顯現

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-14 23:40

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根據研調機構國際數據資訊 (IDC) 最新報告，蘋果 (AAPL-US) 今年第一季的 iPhone 出貨量達到 5,790 萬台，較去年同期的 5,260 萬台成長約 10%。這波成長並非來自需求強勁上升，而是蘋果為避免美國政府對中國出口商品加徵關稅，提前將產品運往美國的結果。

IDC 指出，這項「供應面提前備貨」策略使得第一季出貨量被「技術性膨脹」，超出實際消費需求所反映的水準。根據彭博報導，蘋果和其他消費科技大廠已準備數月，以應對前川普政府對中國商品開徵的高額關稅，並加快將產品送入美國市場，因為在關稅生效前進口的產品可免於加徵關稅。

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不僅美國，蘋果在其他可能受供應鏈中斷或價格波動影響的地區也提高出貨量。雖然上周電子產品相關項目獲得部分關稅豁免，使原本高達 145% 的關稅被降低，但美國總統川普表示，針對含有半導體的產品，新的關稅可能再度上路。儘管幅度將低於先前的計畫，但仍對消費市場造成壓力。

值得注意的是，蘋果在中國本土的出貨量反而下滑。IDC 表示，這是由於中國政府的補貼政策並未涵蓋蘋果高階 Pro 系列，削弱其在當地市場的競爭力。蘋果預計將於 5 月 1 日公布第二季財報，屆時可望揭露更準確的銷售表現。

整體智慧型手機市場在今年第一季成長約 1.5%，總出貨量達 3.05 億支。三星以 6,100 萬台居冠，市占率達 20%、蘋果則以 19% 緊追在後。小米 (01810-HK) 表現亮眼，出貨量年增 2.5%，而 OPPO 出貨則下滑約 7%，成為本季表現最弱的主要品牌之一。