Fed理事華勒：關稅引發的通膨壓力可能是短期影響

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-15 02:30

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美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周一 (14 日) 表示，雖然川普總統近期大規模祭出關稅政策，對美國經濟造成重大衝擊，但他預期這波因關稅引發的通膨壓力可能只是短期現象。即便短期通膨上升，Fed 仍有空間依據基本經濟趨勢調整利率政策。

華勒在密蘇里州聖路易的演說中指出：「這可能是幾十年來對美國經濟影響最大的政策衝擊之一。」他強調，目前關稅政策充滿不確定性，因此決策者必須保持彈性、因應多種可能的經濟情境。

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他提出兩種假設性場景來探討關稅對經濟與通膨的潛在影響：

高關稅情境

若關稅水準維持在平均 25% 左右，並持續一段時間，沃勒預測美國經濟成長可能「幾乎停滯」，失業率顯著上升，通膨年增率可能在未來幾個月內攀升至 4% 至 5%。然而，若通膨預期穩定，壓力可望於 2026 年逐步緩解。

低關稅情境

若實施 10% 的普遍性關稅，並逐步取消其他關稅措施，則通膨高峰可能僅達到 3%，經濟成長與就業雖受影響但較輕微。



華勒說：「我的最佳判斷是，即使通膨短期上升，這樣的效應將是『暫時性』的，聯準會可以觀察實質趨勢來制定政策。」他並指出，如果經濟嚴重放緩，甚至面臨衰退風險，他傾向更早、更大幅度地降息。

政策不確定性高 市場持續觀望

華勒也自嘲地提及過去 Fed 因誤判 2021 年通膨為「暫時性」(Transitory) 而備受批評。他強調，這並不表示決策者永遠不能再使用這種預判。他借用美式足球費城老鷹隊知名戰術「Tush Push」做比喻：「一次不成功，不代表下次不能再嘗試。」

川普日前宣布全面關稅政策，包括針對中國商品課徵超過 100% 的關稅，並維持全球 10% 的基本關稅。他也曾短暫宣稱實施 90 天的暫緩期，進一步加劇市場對政策方向的疑慮。華勒認為，川普此舉的目的是重塑美國經濟或作為談判籌碼，但不論目的為何，這無疑為聯準會決策增加複雜度。